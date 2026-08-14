VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA VOZAČE: Vikend donosi gužve na ovim deonicama, naoružajte se strpljenjem

PRED nama je još jedan avgustovski vikend kada se očekuje veliki broj vozila na putevima, zbog čega će se ponovo stvoriti gužve, formirati kolone a moguća su i višesatna zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima, navodi se u izveštaju AMSS.

Foto: Grigory Sysoev/Sputnik/Profimedia

Poslednjih dana vožnju olakšava nešto umerenija temperatura koja je sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnija za putovanje. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i "Putevi Srbije".

Na svim čeonim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim i pored toga upućuje se koristan savet vozačima: za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređajem dobro je da unapred pripreme sitan novac ili tačan iznos, kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu.

Na beogradskoj obilaznici u toku su završni radovi na petlji Surčin, uz zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Alternativni pravci za oba smera vode preko petlji Dobanovci, Beograd i Surčin Jug.

- Takođe, izmenjen režim saobraćaja očekujemo na pravcu od Bora do Crnog Vrha zbog prolaska vangabaritnog transporta elisa za vetrogeneratore. Saobraćaj će se na ovom putu odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila i to uz obaveznu asistenciju saobraćajne policije - navodi se u izveštaju AMSS.

Pored toga od subote, 15. avgusta, od pet časova ujutru pa sve do ponedeljka na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Kljajićevo - Sivac.

Put se zatvara zbog asfaltiranja i obeležavanja linija a vozači iz smera Sombora moraju koristiti obilazni pravac preko Bačkog Sokolca Bačke Topole Kule i Crvenke.

Na zrenjaninskom putu između Ečke i Čente i danas treba očekivati radove na redovnom održavanju kolovoza.

I u ovim vikendu očekujeu se višesatna zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom.

Trenutno su na manje frekventnim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom između 30 i 60 minuta dok su na Batrovcima, Šidu i Horgošu ona duža 120 minuta sa tendecijom porasta. AMSS navodi da se pritisak pojačava i na prelazima sa Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom - trenutna ukupna zadržavanja na ovim prelazima su uglavnom oko 20 minuta. Savet vozačima je da koriste alternativne prelaze.

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