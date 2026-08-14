RHMZ UPALIO ALARME: Vikend donosi neobičnu pojavu, stiže nam preokret vremena

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da je pred nama period izuzetno toplog vremena, ali i specifičnih meteoroloških izazova.

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Iako nas danas prati pretežno sunčano vreme, vreli talas tek hvata zalet, a prema podacima RHMZ, oprez je neophodan u gotovo svim delovima zemlje.

Danas se u Srbiji očekuje pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, uz povremenu umerenu oblačnost koja će pružati tek blago olakšanje. Najviša dnevna temperatura danas će biti od 29 do 33 stepena.

Ipak, planinski predeli jugoistočne Srbije mogli bi se suočiti sa veoma retkom pojavom kratkotrajne kiše.

Meteoalarm je već aktivan u delovima Bačke, Banata, Srema, Beograda, kao i u jugozapadnim i jugoistočnim krajevima zbog visokih temperatura.

Vreli vikend pod naletima košave

Subota nam donosi dodatni porast temperature i vedro nebo. Najniža temperatura biće od 11 do 21 stepena, dok će najviša dnevna dostići od 30 do 34 stepena.

Ono što će obeležiti ovaj dan jeste pojačan vetar, posebno u košavskom području gde će jugoistočni vetar biti umeren i jak.

Meteoalarm je za subotu žut u celoj zemlji, što jasno ukazuje na potencijalno opasne vremenske prilike uzrokovane vrućinom.

Narandžasto upozorenje i ekstremni rizik od požara

Nedelja donosi još ozbiljniju situaciju, jer će region Srema i zapadne Srbije biti pod "narandžastim" meteoalarmom, što znači da je vreme opasno i da su prognozirane vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Pored vrućine, RHMZ upozorava na nastavak perioda sa visokim rizikom od požara na otvorenom zbog hroničnog nedostatka padavina. Ovakvi uslovi nepovoljno će uticati na javno zdravlje, poljoprivredu i saobraćaj.

Kratkotrajni preokret i povratak sunca

Tropski talas će se zadržati i u ponedeljak, ali se već u popodnevnim satima na severu i zapadu očekuje naoblačenje. Tokom noći ka utorku i u utorak, celoj zemlji prete kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz pad temperature i jak severozapadni vetar.

Ipak, ovo osveženje će biti kratkog daha. Već od srede nas ponovo očekuje pretežno sunčano vreme uz postepeni porast temperature.

(Blic)

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