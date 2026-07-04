"OKUPILI SMO SE DA PODRŽIMO POLITIKU PREDSEDNIKA VUČIĆA" Vasić: Na manifestaciji "Mladenovac - nekad i sad" predstavljeni razvojni projekti

Manifestacija "Mladenovac - nekad i sad", koja je posvećena očuvanju tradicije i promociji lokalnih potencijala, održana je danas, a predsednica te opštine Suzana Vasić izjavila je da je u prethodnom periodu realizovano više infrastrukturnih i drugih projekata koji su doprineli razvoju Mladenovca i njegove okoline.

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"Danas smo se okupili da pokažemo koliko nam je stalo do Mladenovca, do naše Srbije i do njene budućnosti. Okupili smo se da podržimo politiku koja donosi nove puteve, investicije i otvara radna mesta, kao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji održava našu zemlju mirnom, stabilnom i snažnom", rekla je Vasić.

Navela je da joj je veliko zadovoljstvo što u okviru akcije "Srbija, naša porodica" građanima može da predstavi šta je u prethodnom periodu urađeno za razvoj Mladenovca.



Govoreći o realizovanim projektima, navela je da je u prethodnom periodu asfaltirano više puteva, kao i da su otvoreni i rekonstruisani vrtići, škole, ambulante i objekti u seoskim mesnim zajednicama.

Dodala je da je izgrađeno 14 dečjih igrališta kako bi svaka mesna zajednica dobila prostor za igru najmlađih, kao i da je u planu izgradnja još četiri igrališta u seoskim mesnim zajednicama.

Vasić je istakla da je jedan od najznačajnijih budućih projekata izgradnja auto-puta Vožd Karađorđe, koji će povezati Mali Požarevac i Mladenovac i omogućiti direktnu vezu Mladenovca sa Beogradom.

"Vreme putovanja do Beograda biće kraće za oko 30 minuta, a auto-put će dalje povezati Mladenovac sa Aranđelovcem, Topolom i istočnom Srbijom, do Bora. Njegova izgradnja stvoriće uslove za dolazak novih investitora, otvaranje novih radnih mesta, privredni razvoj Mladenovca", rekla je ona.

Prema njenim rečima, cilj manifestacije "Srbija, naša porodica" jeste da pokaže jedinstvo građana i doprinese zajedničkom radu na razvoju Mladenovca i Srbije.



(Tanjug)