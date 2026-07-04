PO PREDMET I ČAS MANJE: Školama stigao dopi o izmeni programa za prvi razred gimnazija

MATURANTI koji su upisali prvi razred gimnazije imaće jedan izborni predmet umesto dosadašnja dva, potvrđeno je dopisom Ministarstva prosvete koji je školama stigao u četvrtak popodne, iako je upis budućih prvaka već završen.

Foto: D. Milovanović; OŠ "Vuk Karadžić" Ripanj

Nadležni su ovu novinu najavili još početkom aprila, ali su direktori tek sada dobili zvanično obaveštenje o načinu primene izmenjenog plana nastave i učenja za prvi razred gimnazije.

Kako se navodi u dopisu, škole će budućim prvacima ponuditi dva izborna predmeta sa liste predviđenih izbornih predmeta, a učenici će izabrati samo jedan. To znači da će učenici prvog razreda imati jedan čas nedeljno manje nego po dosadašnjem modelu.

- Izmena plana nastave i učenja za prvi razred ne predviđa druge promene i učenici će imati jedan izborni predmet manje i jedan čas nedeljno manje - piše u dopisu.

Međutim, problem je što je većina gimnazija tokom upisa već sprovela anketiranje učenika prema važećim pravilima, po kojima su budući prvaci birali dva izborna predmeta od četiri koja je ponudila škola. Zbog toga će škole sada morati da ponovo anketiraju učenike na početku naredne školske godine. Izmene se odnose isključivo na učenike koji ove godine upisuju prvi razred.

OD JEZIKA DO GEOPOLITIKE Ponuda izbornih predmeta trenutno obuhvata šest programa za prvi i drugi razred, odnosno devet za treći i četvrti razred. Među njima su Jezik, mediji i komunikacija, Pojedinac, grupa i društvo, Umetnost i dizajn, Primenjene nauke, Ekonomija i biznis, Osnovi geopolitike, Religije i civilizacije, Savremene tehnologije i Metodologija naučnog istraživanja

Podsetimo, Ministarstvo prosvete je početkom aprila obavestilo škole da priprema izmene plana nastave i učenja kojima će biti smanjen fond časova izbornih predmeta u svim razredima gimnazije. Prema tom planu, učenici bi u prvom i drugom razredu birali jedan izborni predmet sa liste od dva ponuđena, dok bi u trećem razredu takođe birali jedan predmet koji bi nastavili da pohađaju i u četvrtom razredu.

Od tog rešenja se u međuvremenu odustalo, pa će se od školske 2026/2027. godine novi model primenjivati samo na učenike prvog razreda. Izmene pravilnika kojima se uvodi ova novina još nisu objavljene.

Prema važećim propisima, gimnazijalci biraju dva izborna predmeta sa liste koju formira škola. U prvom i drugom razredu pohađaju po jedan čas nedeljno iz svakog izabranog predmeta, dok u trećem i četvrtom razredu imaju po dva časa nedeljno. Predmeti koje izaberu u trećem razredu obavezni su i u četvrtom.