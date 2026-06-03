Društvo

RHMZ SE HITNO OGLASIO: Srbija na udaru snažnog nevremena, evo kada nepogode stižu u Beograd

В. Н.

03. 06. 2026. u 07:17

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REPUBLIČKI hidro-meteorološki zavod i ovog jutra je objavio seriju upozorenja na nevreme koje se sprema da pogodi Srbiju.

РХМЗ СЕ ХИТНО ОГЛАСИО: Србија на удару снажног невремена, ево када непогоде стижу у Београд

Foto: Unsplash/Mélody P

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju do 04.06.2026, lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Na udaru i Beograd

Danas posle podne, uveče i tokom noći veoma nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova, akžu iz RHMZ-a.

Hidrološko upozorenje

Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.

Danas promenljivo oblačno

promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, južni i jugozapadni, uveče u severnim, a tokom noći i u centralnim predelima u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 °S.

Do kraja prve dekade juna (do 10.06.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

BONUS VIDEO: ORGANIZOVANO ZBRINjAVANjE I HRANjENjE MLADUNACA BELE ČIOPE

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