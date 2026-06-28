FORMULA 1: Iznenađenje na VN Austrije, Italijan tek treći! Evo ko je slavio!
Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je na danas Velikoj nagradi Austrije, osmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1.
Britanac je na stazi "Red Bul Ring" u Špilbergu stigao do druge pobede ove godine, prve još od otvaranja sezone u Australiji u martu.
Samo dve sekunde iza Rasela stigao je Maks Ferstapen iz Red Bula. Na trećem mestu našao se Kimi Antoneli u drugom Mercedesu, tri sekunde iza Ferstapena.
Antoneli je ostao na čelu generalnog plasmana sa 171 bodom, 40 više od Rasela, dok je Luis Hamilton treći sa 125.
Naredna trka Formule 1 vozi se već sledećeg vikenda za Veliku nagradu Britanije na stazi "Silverstonu".
BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru
Preporučujemo
ŠOKANTNE VESTI PRED EVROPSKO PRVENSTVO! Bivši igrač Zvezde neće da igra za Srbiju!
28. 06. 2026. u 15:26
SADA JE SVE JASNO! Poznati svi parovi nokaut faze Svetskog prvenstva
28. 06. 2026. u 08:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BRAZIL NE SME DA POTCENI JAPAN! "Samuraji" su već pokazali da znaju kako se pobeđuje "selesao"
BRAZIL i Japan ukrstiće koplja u jednom od najzanimljivijih mečeva prve nokaut faze Svetskog prvenstva. Duel na stadionu "NRG stadionu" u Hjustonu donosi okršaj pobednika grupe "C" i drugoplasiranog tima grupe "F" (19.00), a pobednika u osmini finala čeka bolji iz obračuna Noršveke i Obale Slonovače.
29. 06. 2026. u 07:00
"STRAŠAN" MEČ AUSTRIJE I ALŽIRA! Marko Arnautović strelac, obe selekcije obezbedile ono što su želele!
Fudbaleri Austrije i Alžira odigrali su meč 3. kola grupne faze i na kraju utakmice semafor je pokazivao 3:3.
28. 06. 2026. u 05:59 >> 01:26
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)