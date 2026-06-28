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FORMULA 1: Iznenađenje na VN Austrije, Italijan tek treći! Evo ko je slavio!

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28. 06. 2026. u 17:33

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Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je na danas Velikoj nagradi Austrije, osmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

ФОРМУЛА 1: Изненађење на ВН Аустрије, Италијан тек трећи! Ево ко је славио!

AP Photo/Denes Erdos

Britanac je na stazi "Red Bul Ring" u Špilbergu stigao do druge pobede ove godine, prve još od otvaranja sezone u Australiji u martu.

Samo dve sekunde iza Rasela stigao je Maks Ferstapen iz Red Bula. Na trećem mestu našao se Kimi Antoneli u drugom Mercedesu, tri sekunde iza Ferstapena.

AP Photo/Denes Erdos

Antoneli je ostao na čelu generalnog plasmana sa 171 bodom, 40 više od Rasela, dok je Luis Hamilton treći sa 125.

Naredna trka Formule 1 vozi se već sledećeg vikenda za Veliku nagradu Britanije na stazi "Silverstonu".

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