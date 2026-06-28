KOLINA VERUJE SVOM ČOVEKU! FIFA odredila sudiju meča Brazil-Japan!

Utakmica "selesaa" i "samuraja" se igra sutra od 19 časova.

Foto: AP Photo/Petr David Josek

Italijanski sudija Maurisio Marijani sudiće meč između fudbalera Brazila i Japana u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, saopštila je Svetska fudbalska federacija (FIFA).

Prvi čovek FIFA suđenja, Pjerluiđi Kolina, ukazao je poverenje sunarodniku iz Italije, koji će deliti pravdu na jednom od zanimljivijih duela prve eliminacione runde.

Osim za utakmicu Brazil - Japan, koja se igra u ponedeljak od 19 časova po srpskom vremenu u Hjustonu, FIFA je odredila i sudije za utakmice Nemačka - Paragvaj i Holandija - Maroko.

AP Photo/Fernando Llano

Džalal Džajed iz Maroka će biti glavni sudija meča Nemačka - Paragvaj koji se igra u ponedeljak od 22 i 30 u Bostonu, dok će Vilton Sampajo iz Brazila biti na centru u utorak ujutru u tri časa u Montereju kad će koplja ukrstiti Holandija i Maroko.

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