Fudbal

KOLINA VERUJE SVOM ČOVEKU! FIFA odredila sudiju meča Brazil-Japan!

Новости онлине

28. 06. 2026. u 16:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Utakmica "selesaa" i "samuraja" se igra sutra od 19 časova.

КОЛИНА ВЕРУЈЕ СВОМ ЧОВЕКУ! ФИФА одредила судију меча Бразил-Јапан!

Foto: AP Photo/Petr David Josek

Italijanski sudija Maurisio Marijani sudiće meč između fudbalera Brazila i Japana u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, saopštila je Svetska fudbalska federacija (FIFA).

Prvi čovek FIFA suđenja, Pjerluiđi Kolina, ukazao je poverenje sunarodniku iz Italije, koji će deliti pravdu na jednom od zanimljivijih duela prve eliminacione runde. 

Osim za utakmicu Brazil - Japan, koja se igra u ponedeljak od 19 časova po srpskom vremenu u Hjustonu, FIFA je odredila i sudije za utakmice Nemačka - Paragvaj i Holandija - Maroko.

AP Photo/Fernando Llano

Džalal Džajed iz Maroka će biti glavni sudija meča Nemačka - Paragvaj koji se igra u ponedeljak od 22 i 30 u Bostonu, dok će Vilton Sampajo iz Brazila biti na centru u utorak ujutru u tri časa u Montereju kad će koplja ukrstiti Holandija i Maroko.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDNA ULAZNICA, JEDNA PORUKA, MILIONI RAZLOGA ZA OSMEH: U prvoj sezoni Teatra humanosti donirano više od 11.000.000 dinara

JEDNA ULAZNICA, JEDNA PORUKA, MILIONI RAZLOGA ZA OSMEH: U prvoj sezoni Teatra humanosti donirano više od 11.000.000 dinara