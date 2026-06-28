Svet

"TI ZLOČINCI MORAJU DA BUDU PRIVEDENI PRAVDI": Hamnei traži suđenje liderima SAD i Izraela zbog ratnih zločina

V.N.

28. 06. 2026. u 17:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VRHOVNI vođa Irana ajatolah Ali Hamnei izjavio je danas da bi američkim i izraelskim liderima trebalo da se sudi za ratne zločine počinjene protiv Irana, navodeći da je procesuiranje odgovornih jedno od najvažnijih pravnih i sudskih pitanja za iransku državu.

ТИ ЗЛОЧИНЦИ МОРАЈУ ДА БУДУ ПРИВЕДЕНИ ПРАВДИ: Хамнеи тражи суђење лидерима САД и Израела због ратних злочина

foto: Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

Hamnei je, u objavi na društvenoj mreži Iks, rekao da potraga za pravdom zbog, kako je naveo, zločina počinjenih protiv Irana tokom sukoba 2025. i 2026. godine predstavlja jedan od ključnih pravnih prioriteta zemlje.

On je za kršenja međunarodnog prava optužio, kako je rekao, "međunarodne zločince, globalne arogantne sile i agresore", navodeći da su tokom, kako je ocenio, "nametnutih ratova" počinjeni ratni zločini, uključujući ubistva dece u Minabu i Lamerdu, napade na zdravstvene ustanove, kao i nanošenje fizičke i psihološke štete iranskim građanima, prenela je Al Džazira.

Prema njegovim rečima, svi ti slučajevi treba da budu procesuirani pred domaćim i međunarodnim sudovima. Hamnei je dodao da među "hiljadama velikih pravnih slučajeva" koji zahtevaju sudski postupak vidi i ubistvo svog oca, ajatolaha Alija Hamneija.

 - Ti zločinci moraju da budu privedeni pravdi i da odgovaraju za svoja kriminalna dela - rekao je Hamnei.

On je ocenio da priznanja i, kako je naveo, "drsko hvalisanje" lidera "američko-cionističkog neprijatelja" predstavljaju "neosporno priznanje zločina": Hamnei je naveo da je istraga o navodnim zločinima tokom oba sukoba poverena nadležnim institucijama i izrazio uverenje da će doprineti sprečavanju ponavljanja sličnih dela u budućnosti.

(Tanjug)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IRAN TVRDI JEDNO, SAD DRUGO: Ko je ovde lud?
Svet

0 0

IRAN TVRDI JEDNO, SAD DRUGO: Ko je ovde lud?

PREDSTVNICI Irana nisu učestvovali u tehničkim razgovorima zakazanim za nedelju zbog nedavnih američkih napada na tu zemlju i neispunjenih uslova Memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Državama, saopštio je član Kancelarije za očuvanje i objavljivanje dela vrhovnog vođe Irana Mehdi Fazaeili.

29. 06. 2026. u 08:31

Politika
Tenis
Fudbal
MOJE JE DA KAŽEM... Šešelj otkrio koja četiri poteza blokaderi planiraju

"MOJE JE DA KAŽEM..." Šešelj otkrio koja četiri poteza blokaderi planiraju