"TI ZLOČINCI MORAJU DA BUDU PRIVEDENI PRAVDI": Hamnei traži suđenje liderima SAD i Izraela zbog ratnih zločina

VRHOVNI vođa Irana ajatolah Ali Hamnei izjavio je danas da bi američkim i izraelskim liderima trebalo da se sudi za ratne zločine počinjene protiv Irana, navodeći da je procesuiranje odgovornih jedno od najvažnijih pravnih i sudskih pitanja za iransku državu.

foto: Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

Hamnei je, u objavi na društvenoj mreži Iks, rekao da potraga za pravdom zbog, kako je naveo, zločina počinjenih protiv Irana tokom sukoba 2025. i 2026. godine predstavlja jedan od ključnih pravnih prioriteta zemlje.

On je za kršenja međunarodnog prava optužio, kako je rekao, "međunarodne zločince, globalne arogantne sile i agresore", navodeći da su tokom, kako je ocenio, "nametnutih ratova" počinjeni ratni zločini, uključujući ubistva dece u Minabu i Lamerdu, napade na zdravstvene ustanove, kao i nanošenje fizičke i psihološke štete iranskim građanima, prenela je Al Džazira.

Prema njegovim rečima, svi ti slučajevi treba da budu procesuirani pred domaćim i međunarodnim sudovima. Hamnei je dodao da među "hiljadama velikih pravnih slučajeva" koji zahtevaju sudski postupak vidi i ubistvo svog oca, ajatolaha Alija Hamneija.

- Ti zločinci moraju da budu privedeni pravdi i da odgovaraju za svoja kriminalna dela - rekao je Hamnei.

On je ocenio da priznanja i, kako je naveo, "drsko hvalisanje" lidera "američko-cionističkog neprijatelja" predstavljaju "neosporno priznanje zločina": Hamnei je naveo da je istraga o navodnim zločinima tokom oba sukoba poverena nadležnim institucijama i izrazio uverenje da će doprineti sprečavanju ponavljanja sličnih dela u budućnosti.

(Tanjug)

BONUS VIDEO