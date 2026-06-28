Društvo

U SOMBORU ODRŽANO POETSKO VEČE: Kulturni događaj se odvijao u okviru manifestacije 'Budi mi prijatelj – prihvati razlike'

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 17:20

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U SOMBORU je održano Poetsko veče, kulturni događaj koji je okupio književne stvaraoce i ljubitelje pisane reči sa ciljem promocije inkluzije, druženja i međusobnog razumevanja.

У СОМБОРУ ОДРЖАНО ПОЕТСКО ВЕЧЕ: Културни догађај се одвијао у оквиру манифестације Буди ми пријатељ – прихвати разлике

Foto: Pink.rs

Događaj je organizovan u okviru tradicionalne manifestacije „Budi mi prijatelj – prihvati razlike“, kao deo programa „Koračajmo zajedno“, koji sprovodi Savez za cerebralnu i dečju paralizu Vojvodine.

Foto: Pink.rs

Cilj poetskog susreta bio je promocija književnog stvaralaštva članova Saveza, kao i stvaranje jednakih mogućnosti za kulturno izražavanje osoba sa invaliditetom i njihovu punu inkluziju u društvenu zajednicu. Učesnici su kroz svoje stihove i priče poslali poruke prijateljstva, tolerancije i prihvatanja različitosti kao vrednosti društva.

Foto: Pink.rs

Veče je proteklo u prijatnoj atmosferi, ispunjenoj emocijama, kreativnošću i novim poznanstvima, potvrđujući još jednom talente i potencijale članova Saveza.

Foto: Pink.rs

Aktivnost je realizovana u okviru redovnih programskih aktivnosti „Suncokret“-a, uz podršku Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Foto: Pink.rs

Savez za cerebralnu i dečju paralizu Vojvodine zahvalio je Društvu invalida za cerebralnu i dečju paralizu „Sombor“ na gostoprimstvu, kao i svim gostima i sugrađanima koji su svojim prisustvom podržali manifestaciju.

Program „Koračajmo zajedno“ nastavlja da promoviše inkluziju i doprinosi izgradnji društva bez barijera.

(Pink.rs)

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