RONALDO NAPRAVIO SKANDAL NA SVETSKOM PRVENSTVU: O sramnom gestu Portugalca bruji planeta!

Fudbalska reprezentacija Portugala plasira se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, gde je čeka Hrvatska.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Posle remija protiv Kolumbije (0:0) u poslednjem kolu grupne faze takmičenja na Mundijalu, portugalska selekcija saznala je da će se sastati protiv "vatrenih" za plasman u osminu finala.

Međutim, nije moglo da prođe bez skandala u režiji Kristijana Ronalda, koji je odbio po završetku utakmice da daje izjave za medije!

Najveća zvezda bivšeg prvaka Evrope i napadač Al Nasra poneo se kako ne doliči vrhunskim profesionalcima, dok je selektor Portugala Roberto Martinez poručio da i dalje ima puno poverenje u iskusnog golgetera.

Posle novih kritika na račun svoje igre protiv Kolumbije, prekaljeni golgeter (41 godina) nije želeo da razgovara sa predstavnicima medija.

Dok je napuštao stadion, novinari su pokušali da dobiju njegov komentar, ali je iskusni napadač samo kratko odgovorio:

- Danas ne - kategorično je odgovorio Ronaldo!

Kristijanov potez dodatno je podgrejao spekulacije u portugalskoj javnosti, gde se sve više polemiše o formi 41-godišnjeg fudbalera i njegovoj ulozi u nacionalnom timu.

Ipak, selektor Roberto Martinez stao je u njegovz odbranu:

- Kristijano je obično na pravom mestu u pravo vreme. Ovde je više pitanje mentalne snage. Uvek je disciplinovan na svojoj poziciji i otvara prostor svojim saigračima u napadu. Na ovoj utakmici nije imao fizičkih ili mentalnih problema zbog kojih ne bi igrao svih 90 minuta, ali možda u sledećoj napravimo promenu. To važi za svakog igrača, pratimo situaciju iz meča u meč - rekao je Martinez.

Pojedini navijači i portugalski fanovi osuđuju potez Kristijana Ronalda, dok drugi obožavaoci staju u njegovu odbranu smatrajući da nije jedini kriv za loše rezultate.

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