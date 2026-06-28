"DANAS STOJIMO NA TEMELJIMA KOJE NISMO SAMI POSTAVILI" Patrijarh Porfirije: Hram Svetoga Save duhovno središte našega naroda

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je danas, nakon potpisivanja Ugovora o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save, da Crkva prima podršku države sa velikom blagodarnošću i istakao da je Hram Svetoga Save duhovno središte našeg naroda.

Foto N. Skenderija

Patrijarh je, nakon što je sa premijerom prof. dr Đurom Macutom potpisao Ugovor između Vlade Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save, rekao da je Hram Svetog Save nasleđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda.

Naveo je da briga o svetinjama i najznačajnijim duhovnim i kulturnim dobrima našeg naroda prevazilazi sve političke razlike i sve prolazne dnevne okolnosti i pripada čitavom narodu.

"Ono što se ovde gradi nije vlasništvo nijednog pojedinca, nijedne grupe, nijedne ustanove, nijednog pokolenja, nego nasleđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda. Zato danas blagodarimo i svima koji su svako u svoje vreme i prema svojim mogućnostima doprinosili izgradnji hrama Svetog Save. Blagodarimo svima koji su prepoznali značaj ovog dela i pomogli da se ono privede kraju. Neka Gospod podari mudrost i snagu svima koji nose odgovornost za dobro naroda i države", rekao je patrijarh.

Ugovor je potpisan na Vidovdan, u kripti Hrama Svetoga Save, koja je posvećena Svetom knezu Lazaru, a patrijarh je naveo je da je teško zamisliti prikladnije mesto i prikladniji dan za potpisvanje Ugovora, jer, kako je istakao, Sveti Sava i Sveti knez Lazar predstavljaju dva nerazdvojna stuba našeg duhovnog i istorijskog pamćenja.

"U Svetom Savi imamo put jevanđeoske vere, mudrosti, mira i duhovnog ustrojstva našeg naroda, a u Svetom Knezu Lazaru imamo vernost Hristu i spremnost da se prolazno žrtvuje radi neprolaznog. Zato Vidovdan nije samo sećanje na prošlost, nego istovremeno i živi poziv da i mi budemo dostojni nasleđa koje smo primili", istakao je patrijarh.

Izrazio je želju da nam Gospod podari veru, slogu i ljubav, da budemo uvek znamo da prepoznamo ono što nas sabira i ujedinjuje.

"Vidovdan za nas predstavlja i upućuje na to da nijedno delo ne nastaje u jednom danu niti u jednom pokolenju. Mi danas stojimo na temeljima koje nismo sami postavili. Nasleđujemo molitve, trud, žrtvu i nadu mnogih koji su pre nas želeli da na ovom mestu podignu hram dostojan Svetoga Save, prvog arhiepiskopa srpskog i prosvetitelja našeg naroda", rekao je Porfirije.

On je naveo da je kamen temeljac Hrama Svetog Save osvećen 1939. godine, a da su se od tada do danas smenjivale generacije, dolazila teška vremena i velika iskušenja, ali da namera da se to sveto delo dovrši nikada nije prestala da živi u srcima naroda.

"Od tada, svi poglavari Srpske pravoslavne crkve, bez izuzetka, činili su koliko su mogli da se gradnja nastavi. Zajedno sa njima trudili su se arhijereji, sveštenstvo, monaštvo, verni narod i brojni znani i neznani dobrotvori. Zato danas, na Vidovdan, pre svega uznosimo blagodarnost Bogu, jer je Gospod nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika", istakao je patrijarh.

Dodao je da Hram Svetog Save nije podignut samo od kamena, mermera i mozaika, već da su u njega ugrađene molitve, nade i ljubav bezbrojnih ljudi, i izrazio uverenje da će Hram i ubuduće biti dom molitve i mesto susreta čoveka i Boga, brata sa bratom - duhovno središte našeg naroda.

Patrijarh je u ime Crkve i čitavog naroda izrazio blagodarnost državi Srbiji, predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi na čelu sa premijerom prof. dr Đurom Macutom na podršci koju su, kako je rekao, pružali i pružaju dovršenju Hrama Svetog Save.

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije potpisali su rano jutros Ugovor između Vlade Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu, a potpisivanju je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



(Tanjug)