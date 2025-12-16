DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 17. DECEMBAR: Blizance očekuju sukobi sa autoritetima, Devicu i Strelca u porodici, Ribe zastoj u karijeri

SAZNAJTE šta vas u sredu, 17. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 21. 4)

Napet aspekt Saturna u kući podsvesti i Sunca podstiče vašu želju za preispitivanjem sopstvenih uverenja, ciljeva i stavova. Problemi sa ispitima, diplomama, na dugim putovanjima, kao i u pravnim procesima, u popodnevnim satima.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Kvadrat Sunca i Saturna usporava ili otežava vaše planove, donosi probleme pravne prirode, kao i sukobe s prijateljima. Usredsređeni ste na finansije, podelu imovine, razmišljanje o novim načinima zarade preko saradnje sa strancima.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Sunce u kući privatnog života u kvadratu sa Saturnom u kući karijere upozorava na sukobe s autoritetima, nadređenima ili roditeljima. Ulazak Meseca u kuću partnerstva donosi sukobe i s voljenom osobom ili poslovnim partnerom.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec deo je velikog vodenog trigona koji vam donosi uspeh preko putovanja, inostranstva, pravnih pitanja, na ispitima. Aspekti Sunca u kući posla i zdravlja upozoravaju na probleme sa šefovima i podstiču hronične tegobe.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Kvadrat između vašeg vladaoca Sunca i Saturna usporava ili otežava finansijsku situaciju, polaganje ispita, donosi sukobe s partnerom oko novca. Mesec popodne u vašoj prirodnoj petoj kući donoseći ljubav, popularnost, proširenje porodice.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Sunce u kući privatnog života pravi izazovan aspekt sa Saturnom u kući intime i novca, upozoravajući na probleme i svađe s članovima porodice i partnerom, koji će se pojačati u popodnevnim satima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Saturn u izazovnom apsektu sa Suncem podstiče hronične zdravstvene i probleme sa nadređenima. Popodnevni sati donose potpisivanje važnog dokumenta, bolju komunikaciju s bližim okruženjem, uspeh na ispitima.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Napet aspekt Sunca u kući novca i Saturna u kući donosi finansijske probleme i usporava ili otežava vaše mogućnosti za zaradu. Sa Mesecom u kući novca u popodnevnim satima fokusirate se na zaradu i pitanja nekretnina.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Sunce u vašem znaku u napetom aspektu sa Saturnom kući privatnosti donosi probleme u kući zbog brige o starijim ili nemoćnim članovima porodice. Mesec po podne ulazi u vaš znak čineći vas energičnijim i efikasnijim.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn u kući komunikacija u izazovnom aspektu sa Suncem u kući opasnosti upozorava na oprez u saobraćaju i sa dokumentima. Problemi sa rođacima. Pojačana intuciija i potreba za preispitivanjem emotivnih odluka.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Sunce pravi napet aspekt s vašim vladaocem Saturnom u kući novca donoseći vam finansijske probleme. U popodnevnim satima fokusirate se na realizaciju vaših poslovnim planova i ciljeva. Promenite način ishrane.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Napet aspekt Sunca u kući karijere i Saturna u vašem znaku, usporava ili otežava vaše mogućnosti na poslu i donosi zastoj u karijeri. Pozicija Meseca po podne upozorava na sukobe sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima.