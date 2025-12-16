Politika

VUČIĆ O GENERALŠTABU: Ostaće ruglo! Nije to pitanje samo jedne zgrade, već našeg odnosa prema budućnosti

V.N.

16. 12. 2025. u 19:47

PREDSEDNIK Vučić istakao je kako smo zahvljujući neodogovornoj blokaderskoj politici, izgubili važnu i veliku investiciju.

ВУЧИЋ О ГЕНЕРАЛШТАБУ: Остаће ругло! Није то питање само једне зграде, већ нашег односа према будућности

Foto: Printskrin/RTS

- Ovde nemate potpunu sliku, jer smo krili koliko je srušena zgrada Generalštaba. da vide ljudi kako to jezivo izgleda. Nije to pitanje samo jedne zgrade, već našeg odnosa prema budućnosti, imate li viziju ili je nemate. Oni koji su uspeli da sruše projekat, i stotine miliona evra umesto da završe u Srbiji, završiće u Albaniji. 25 posto bi pripadao Srbiji, a dinara ne bismo uložili. Imali bi i muzej žrtava koji danas nemamo, privukli bismo mnogo više turista, uredili centar grada. Između 1000 i 3000 bi radilo na građevinskoj parceli, to su naši radnici. Zahvaljujući neodogovornoj blokaderskoj politici, izgubili smo važnu i veliku investiciju. Albanija je to prigrabila, sada predstavnici Trampove porodice njih hvale - kaže Vučić.

Ističe da je ovo direktan udar na svaki džep građanina Srbije.

- Nije ovde bilo korupcije, jer nikakav novac nije došao. Od početka je to služilo, kada su pomislili sad će nova vlast, ajde da im se dodvorimo, tužilaštvo i deo policije da gone ljude koji ni za šta nisu krivi. Selaković me iznenadio pozitivnom reakcijom, znam da nije uzeo pare, da ništa nije uradio. Ja sam ponudio, pošto to radite zbog mene, zato ste tražili REM da biste mogli da ukinete Infomer, da biste tako mogli da idete na izbore. Rekli su sad ćemo da gonimo Vučića, iako tu ništa nema. Ja ima kažem, podignite optužnicu uprotiv mene što pre, daću pomilovanje drugima, sebi neću nikada - ističe Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (20)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI MILOŠA VELIKOG, NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?
Politika

0 6

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI "MILOŠA VELIKOG", NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?

PROPUŠTENA je istorijska prilika da obnovimo odnose sa SAD i uništena je investicija vredna 750 miliona evra. Strašno je da jedna država, jedna ekonomija, izgubi ovakvu investiciju, kažu analitičari za "Novosti", komentarišući odluku zeta američkog predsednika Džerarda Kušnera, jednog od najbližih ljudi američkog predsednika Donalda Trampa, da odustane od velikog projekta.

17. 12. 2025. u 16:59

Politika
Tenis
Fudbal
Zdravlje bez granica: Pravo, a ne privilegija

Zdravlje bez granica: Pravo, a ne privilegija