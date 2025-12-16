VUČIĆ O GENERALŠTABU: Ostaće ruglo! Nije to pitanje samo jedne zgrade, već našeg odnosa prema budućnosti

PREDSEDNIK Vučić istakao je kako smo zahvljujući neodogovornoj blokaderskoj politici, izgubili važnu i veliku investiciju.

- Ovde nemate potpunu sliku, jer smo krili koliko je srušena zgrada Generalštaba. da vide ljudi kako to jezivo izgleda. Nije to pitanje samo jedne zgrade, već našeg odnosa prema budućnosti, imate li viziju ili je nemate. Oni koji su uspeli da sruše projekat, i stotine miliona evra umesto da završe u Srbiji, završiće u Albaniji. 25 posto bi pripadao Srbiji, a dinara ne bismo uložili. Imali bi i muzej žrtava koji danas nemamo, privukli bismo mnogo više turista, uredili centar grada. Između 1000 i 3000 bi radilo na građevinskoj parceli, to su naši radnici. Zahvaljujući neodogovornoj blokaderskoj politici, izgubili smo važnu i veliku investiciju. Albanija je to prigrabila, sada predstavnici Trampove porodice njih hvale - kaže Vučić.

Ističe da je ovo direktan udar na svaki džep građanina Srbije.

- Nije ovde bilo korupcije, jer nikakav novac nije došao. Od početka je to služilo, kada su pomislili sad će nova vlast, ajde da im se dodvorimo, tužilaštvo i deo policije da gone ljude koji ni za šta nisu krivi. Selaković me iznenadio pozitivnom reakcijom, znam da nije uzeo pare, da ništa nije uradio. Ja sam ponudio, pošto to radite zbog mene, zato ste tražili REM da biste mogli da ukinete Infomer, da biste tako mogli da idete na izbore. Rekli su sad ćemo da gonimo Vučića, iako tu ništa nema. Ja ima kažem, podignite optužnicu uprotiv mene što pre, daću pomilovanje drugima, sebi neću nikada - ističe Vučić.