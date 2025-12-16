Društvo

LEDENA KIŠA PRETI OVOM DELU SRBIJE: Detaljna vremenska prognoza za sedam dana

В. Н.

16. 12. 2025. u 15:24

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu za narednih sedam dana.

Foto: Tanjug

U Bačkoj, Sremu i delovima zapadne i istočne Srbije magla i niska oblačnost će se zadržati duže tokom dana, dok se u ostalim predelima očekuje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u planinskim krajevima i pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak. Najviša temperatura od 0 °S u mestima sa dužim zadržavanjem magle i niske oblačnosti do 12 °S u mestima sa dužim sunčanim intervalima.

Foto: Unsplash

Ledena kiša i magla

Sutra ujutru slab mraz, a u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost. Tokom dana malo i umereno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno. Ponegde se očekuje i kiša, koja se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima lokalno može i smrzavati na tlu. Vetar slab do umeren, ujutru i pre podne na jugu Banata povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 2 °S, a najviša od 6 do 13 °S, na istoku zemlje oko 3 °S. Uveče i tokom noći u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka ponovo niska oblačnost i formiranje magle.

Do kraja ove i početkom naredne sedmice zadržava se suvo i stabilno vreme. Magla se u nižim predelima očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana biti malo toplije uz sunčane intervale.

U utorak u drugom delu dana jače naoblačenje koje će usloviti kišu ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima, dok je na visokim planinama moguć i sneg.

