PREGOVORI O NIS-U SE BLIŽE KRAJU Vučić: Očekujem da do utorka zatvorimo tu priču
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS o situaciji sa NIS-om.
Vučić je rekao da ruska strana učestvuje u dogovorima oko NIS-a.
- Koliko sam obavešten, mislim da se pregovori bliže kraju između ruske strane i jedne velike kompanije. Oni moraju i da razgovaraju sa srpskom stranom i očekujem da bismo do ponedeljka ili utorka da obavimo tripartitne razgovore i da pokušamo da zatvorimo tu priču. Moj optimizam nije veliki ,ali postoji. Sve dok OFAK ne odobri transakciju, ne znamo na čemu smo. Na kraju će to da zavisi od onoga što će Amerikanci reći, nažalost - rekao je Vučić.
Kaže nažalost, jer to nema velike veze sa pravom i pravdom.
- Ukoliko bismo taj problem rešili ušli bismo sa više osmeha u sledeću godinu. Platni promet imamo, osim što nemamo mogućnost plaćanja Master i Viza karticama. To za nas jeste ključno pitanje i najveći problem. Razgovaramo sa Rusima, Evropljanima, Azerbejdžancima oko gasa, diverzifikovaćemo to da možemo da garantujemo ljudima sigurnost. Imamo preko 530 miliona kubnih metara gasa u skladištima. Hvala svima u državi koji su vodili računa, iamo visoke rezerve gasa, benzina, mazuta, kerozina. Zato smo prošli u 68 dana bukvalno netaknuti - rekao je Vučić i istakao da je ponosan na snagu države.
