"SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O POLITICI BLOKADERA" Brnabić: Svaka njihova pobeda znači da je Srbija nešto izgubila
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se o slučaju Generalštaba.
- Gledam kako se blokaderi raduju svojoj „pobedi“ oko Generalštaba.
Pa da vidimo šta ta pobeda znači za Srbiju:
- Da li imamo Generalštab? Nemamo, uništio ga NATO u bombardovanju pre 26 godina. Da ironija bude veća, danas od tih što su Srbiju bombardovali, a Generalštab uništili, primaju nagrade za borbu za Generalštab.
- Da li imamo investiciju od preko 700 miliona evra? Nemamo.
- Da li imamo neko novo radno mesto? Nemamo.
- Da li imamo neki novi prihod za državnu kasu odakle se plaćaju penzije, plate za javni sektor, finansiraju škole i bolnice? Nemamo.
- Da li imamo Muzej žrtava NATO agresije? Nemamo, nije im bio važan.
- Da li je Srbija bilo šta dobila ovom "pobedom"? Ne. Dobila je Albanija. Oni su za ovog investitora prostrli crveni tepih i verovatno će i tih 700 miliona evra završiti tamo.
Dakle - Srbija nije dobila ništa, blokaderi slave pobedu.
I to je sve što treba da znate o vrednostima i politici blokadera: svaka njihova pobeda znači da je Srbija nešto izgubila.
Srećni su samo kad oteraju investitore, spreče otvaranje novih radnih mesta, uspore Srbiju ili makar na kratko zaustave njen razvoj u bilo kom segmentu.
Mi ćemo nastaviti da se borimo i da gradimo, uz Aleksandra Vučića, a oni neka nastave da ruše. Dve fundamentalno različite politike - objavila je Ana Brnabić na mreži X.
