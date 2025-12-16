"SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O POLITICI BLOKADERA" Brnabić: Svaka njihova pobeda znači da je Srbija nešto izgubila

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se o slučaju Generalštaba.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Gledam kako se blokaderi raduju svojoj „pobedi“ oko Generalštaba.

Pa da vidimo šta ta pobeda znači za Srbiju:

- Da li imamo Generalštab? Nemamo, uništio ga NATO u bombardovanju pre 26 godina. Da ironija bude veća, danas od tih što su Srbiju bombardovali, a Generalštab uništili, primaju nagrade za borbu za Generalštab.

- Da li imamo investiciju od preko 700 miliona evra? Nemamo.

- Da li imamo neko novo radno mesto? Nemamo.

- Da li imamo neki novi prihod za državnu kasu odakle se plaćaju penzije, plate za javni sektor, finansiraju škole i bolnice? Nemamo.

- Da li imamo Muzej žrtava NATO agresije? Nemamo, nije im bio važan.

- Da li je Srbija bilo šta dobila ovom "pobedom"? Ne. Dobila je Albanija. Oni su za ovog investitora prostrli crveni tepih i verovatno će i tih 700 miliona evra završiti tamo.

Dakle - Srbija nije dobila ništa, blokaderi slave pobedu.

I to je sve što treba da znate o vrednostima i politici blokadera: svaka njihova pobeda znači da je Srbija nešto izgubila.

Srećni su samo kad oteraju investitore, spreče otvaranje novih radnih mesta, uspore Srbiju ili makar na kratko zaustave njen razvoj u bilo kom segmentu.

Mi ćemo nastaviti da se borimo i da gradimo, uz Aleksandra Vučića, a oni neka nastave da ruše. Dve fundamentalno različite politike - objavila je Ana Brnabić na mreži X.

