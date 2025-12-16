Politika

BIA OBAVESTILA VUČIĆA: Predstavnik Jugoimport SDPR pod nerazjašnjenim okolnostima stradao u Moskvi

В.Н.

16. 12. 2025. u 11:15

VOJNE službe bezbednosti i BIA dostavile su predsedniku Republike Srbije izveštaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimport SDPR u Moskvi.

БИА ОБАВЕСТИЛА ВУЧИЋА: Представник Југоимпорт СДПР под неразјашњеним околностима страдао у Москви

Foto Tanjug

Kako navodi Blic, smrt je nastupila 17. novembra 2025, na ulici u Moskvi, a srpske vlasti još čekaju forenzičke rezultate.

Radomir Kurtić je u Moskvi bio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR. 

Komisija Jugoimport SDPR obišla je kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi sa računara.

Istražni organi Ruske Federacije nisu dostavili nikakve zvanične informacije o događaju ambasadi Republike Srbije i predstavništvu Jugoimport SDPR u Moskvi, kao ni bezbednosnim službama u Republici Srbiji.

- Predsednik Republike Srbije je, na sastanku predstavnicima službi bezbednosti, i Jugoimport SDPR saopštio da ne smemo nikoga da krivimo dok ne dobijemo čvrste dokaze za to, ali da zahtevamo dobijanje svih neophodnih informacija od predstavnika ruske države i ruske državne bezbednosti - piše Blic.


 

