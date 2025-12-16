I BEOGRAD JUTROS ISPOD NULE: Ovde je najhladnije - evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

U VOJVODINI, po kotlinama i dolinama reka ujutru i pre podne magla i niska oblačnost, koja će se u Bačkoj, Sremu i delovima zapadne i istočne Srbije zadržati duže tokom dana, dok se u ostalim predelima očekuje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u planinskim krajevima i pretežno sunčano.

Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak. Najviša temperatura od 2 stepena u mestima sa dužim zadržavanjem magle i niske oblačnosti do 12 stepeni u mestima sa dužim sunčanim intervalima.

Na području Beograda magla koja smanjuje vidljivost ispod 300 m.

Savetuje se oprez u saobraćaju, naročito u ranim jutarnjim satima pri uslovima niskih temperatura usled postojanja opasnosti od mržnjenja kapljica magle i zaleđivanja.

Temperature jutros u 8 časova - najhladnija Sjenica

Vremenska prognoza do kraja sedmice

Do kraja sedmice zadržaće se suvo i stabilno vreme. Magla se u nižim predelima očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana biti malo toplije uz sunčane intervale.

