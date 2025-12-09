ZA POSTUPAK LEGALIZACIJE VIŠE OD 45.000 PRIJAVA Sofronijević: Sistem funkcioniše bez zastoja, uprkos velikom interesovanju

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je večeras da je za postupak legalizacije do sada prijavljeno 45.036 objekata, od čega je više od 55 odsto prijava stiglo elektronskim putem.

Ministarka je istakla da se do kraja dana očekuje da broj prijavljenih objekata dostigne 50.000, ali i da sistem funkcioniše bez zastoja uprkos velikom interesovanju.

Za onlajn prijavu, kako je objasnila, građanima su potrebni samo važeća lična karta, pristup internetu i imejl adresa.

- Vrlo je jednostavna procedura i svako ko ima elementarno tehničko znanje može da popuni prijavu - rekla je Sofronijević za RTS.

Ministarka je naglasila da mesto prebivališta ili lokacija nekretnine ne ograničavaju mesto podnošenja prijave.

- Ako imate vikendicu na Staroj planini, možete je prijaviti na svakom šalteru Pošte ili u opštini. Nije vezano za mesto gde se nepokretnost nalazi, da vi morate sada da idete u Brzu Palanku ili u Knjaževac da biste je prijavili - objasnila je Sofronijevićeva.

Govoreći o vrstama imovine, ministarka je pojasnila da građani na platformi biraju da li prijavljuju kuću, stan ili drugi oblik imovine.

Cele stambene zgrade mogu prijaviti investitori, a ako oni to ne učine, prijavu mogu podneti upravnici zgrada.

Važna napomena odnosi se na parcele sa više objekata – za svaki od njih mora se podneti zasebna prijava.

- Ako na jednoj parceli imate glavni objekat, imate pomoćni i ekonomski, podnećete jednu prijavu za kuću i jednu prijavu za jedan ili više pomoćnih ili ekonomskih objekata - navela je Sofronijevićeva.

Kada je reč o imovini koja je predmet nasleđivanja, svi naslednici moraju da podnesu zasebne prijave za svoj deo imovine.

- Nema potrebe donositi elaborat geodetskih radova. Dovoljni su lična karta i osnov sticanja, dok će nadležna agencija naknadno zatražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko to bude bilo potrebno - rekla je Sofronijevićeva.

Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) počela je u ponedeljak i trajaće do 5. februara.

