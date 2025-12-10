AVION SE ZABIO U AUTOMOBIL NA AUTO-PUTU: Srča i delovi vozila leteli na sve strane (VIDEO)

MALI višemotorni avion se u ponedeljak uveče srušio na saobraćaj na glavnom auto-putu na Floridi.

Avion tipa „Bičkraft 55“ (Beechcraft 55) pokušavao je hitno sletanje kada se zabio u automobil „tojota Kamri“ (Toyota Camry) na autoputu Interstejt 95 u blizini Orlanda.

Pilot je neposredno pre toga prijavio probleme sa motorom.

Usled sudara, krhotine su letele preko puta, a limuzina je ostala zgnječena blizu središnje barijere.

Kako se navodi, nema teško povređenih lica.

