DOLAZILA PRERANO NA POSAO, PA DOBILA OTKAZ: Pokušala problem da reši sudski, pa doživela neočekivano
DVADESETDVOGODIŠNjA službenica iz Španije otpuštena je iz firme u španskom gradu Alikante nakon što je više puta dolazila na posao i do 40 minuta pre početka svoje smene, uprkos višestrukim upozorenjima da to ne čini.
Prema navodima poslodavca, radnica je od 2023. godine redovno stizala između 6.45 i 7.00 časova, iako je njena smena počinjala u 7.30, prenosi lokalni dnevni list Informacion.
Kompanija je istakla da njen prerani dolazak nije imao svrhu, jer nije mogla da započne rad pre zvaničnog vremena, a u više navrata je pokušala čak i da se prijavi u aplikaciji za evidenciju rada pre nego što bi uopšte ušla u prostorije firme.
Nakon nekoliko usmenih i pisanih upozorenja, zaposlena je nastavila istu praksu i prema dokumentima dostavljenim sudu, još najmanje 19 puta došla je prerano.
Poslodavac je to ocenio kao ozbiljnu povredu radne discipline i nepoštovanje instrukcija nadređenih. Radnica je pokušala da ospori rešenje o otkazu pred Socijalnim sudom u Alikanteu, tvrdeći da je reč o neosnovanoj odluci.
Međutim, sud je stao na stranu poslodavca, zaključivši da je uporna neprimerena praksa dolazaka predstavljala "ozbiljno kršenje radnih obaveza".
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
"OTISAK" Ministar finansija Siniša Mali u podkastu "Novosti" o važnim ekonomskim pitanjima
Preporučujemo
BIZNIS SA TERASE OSVOJIO SRBE: Donosi veliku zaradu, a ulaganja gotovo da nema
23. 11. 2025. u 14:29
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)