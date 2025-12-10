Svet

DOLAZILA PRERANO NA POSAO, PA DOBILA OTKAZ: Pokušala problem da reši sudski, pa doživela neočekivano

Ana Đokić

10. 12. 2025. u 17:01

DVADESETDVOGODIŠNjA službenica iz Španije otpuštena je iz firme u španskom gradu Alikante nakon što je više puta dolazila na posao i do 40 minuta pre početka svoje smene, uprkos višestrukim upozorenjima da to ne čini.

ДОЛАЗИЛА ПРЕРАНО НА ПОСАО, ПА ДОБИЛА ОТКАЗ: Покушала проблем да реши судски, па доживела неочекивано

Foto: Profimedia

Prema navodima poslodavca, radnica je od 2023. godine redovno stizala između 6.45 i 7.00 časova, iako je njena smena počinjala u 7.30, prenosi lokalni dnevni list Informacion.

Kompanija je istakla da njen prerani dolazak nije imao svrhu, jer nije mogla da započne rad pre zvaničnog vremena, a u više navrata je pokušala čak i da se prijavi u aplikaciji za evidenciju rada pre nego što bi uopšte ušla u prostorije firme.

Nakon nekoliko usmenih i pisanih upozorenja, zaposlena je nastavila istu praksu i prema dokumentima dostavljenim sudu, još najmanje 19 puta došla je prerano.

Poslodavac je to ocenio kao ozbiljnu povredu radne discipline i nepoštovanje instrukcija nadređenih. Radnica je pokušala da ospori rešenje o otkazu pred Socijalnim sudom u Alikanteu, tvrdeći da je reč o neosnovanoj odluci.

Međutim, sud je stao na stranu poslodavca, zaključivši da je uporna neprimerena praksa dolazaka predstavljala "ozbiljno kršenje radnih obaveza".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"OTISAK" Ministar finansija Siniša Mali u podkastu "Novosti" o važnim ekonomskim pitanjima

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 2

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!

MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!