NA GRANIČNIM PRELAZIMA KAMIONI ČEKAJU I DO PET SATI: Evo gde se stvaraju najveće gužve
PREMA podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, saopšteno je večeras iz AMSS.
Kada je reč o zadržavanjima na teretnim terminalima, kamioni na GP Horgoš, na izlazu, čekaju 300 minuta, na GP Kelebija, izlaz, 240 minuta, na GP Gradina, izlaz 90 minuta, na GP Batrovci, izlaz, 240 minuta, na GP Šid, izlaz, 300 minuta, dok su na GP Bezdan, na izlazu, očekivana zadržavanja od 240 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
(Tanjug)
