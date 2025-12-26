NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ! Meteorolozi otkrili kakvo nas vreme čeka do Nove godine: Sneg će "pljuštati", a preti i jedna opasna pojava
DO kraja godine očekuje nas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), hladno i vetrovito vreme sa kratkotrajnim pljuskovima snega.
Sutra će jutro biti hladno i mestimično sa slabim mrazem.
-Ujutru i pre podne biće pretežno oblačno i suvo, a posle podne će uslediti razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jak, zapadni i severozapadni, poručuju iz RHMZ-a.
Jutarnja temperatura će se kretati od -3 do 3 stepena, a najviša dnevna biće od 2 do 6 stepeni.
VREME NAREDNIH DANA: SNEG I JAK VETAR
Prema prognozi RHMZ-a, narednih dana ujutru će biti slab i umeren mraz, a dnevna temperatura će se kretati u intervalu od 1 do 6 stepeni.
-Tokom dana biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega i uz umeren i jak severozapadni vetar, navode iz RHMZ-a.
Inače, danas će do kraja dana na severu Vojvodine i u Negotinskoj i Timočkoj krajini biti pretežno vedro.
-U ostalom delu zemlje biće oblačno i uglavnom suvo, a samo se u planinskim predelima očekuje slab sneg. Vetar slab, na istoku umeren i jak, zapadni i severozapadni, navodi se u prognozi RHMZ-a.
(Blic.rs)
