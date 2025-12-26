Društvo

MUP UPUTIO APEL: Budite oprezni u saobraćaju zbog prazničnih gužvi i snega

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 12. 2025. u 22:22

UPRAVA saobraćajne policije uputila je apel učesnicima u saobraćaju da pokažu dodatno strpljenje i oprez zbog predstojećih praznika i vikenda kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima uz snežne padavine i poledicu.

МУП УПУТИО АПЕЛ: Будите опрезни у саобраћају због празничних гужви и снега

Foto: Printskrin

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je Uprava saobraćajne policije izdala savete za bezbednu vožnju u zimskim uslovima.

-Usporite: Na snegu i poledici zaustavni put je znatno duži. Prilagodite brzinu stanju na putu. Držite odstojanje: Klizav kolovoz zahteva više prostora za pravovremenu reakciju. Bez naglih pokreta: Kočite blago i smireno ulazite u krivine kako biste izbegli proklizavanje. Zimska oprema je obavezna: Zimske gume obezbeđuju neophodnu stabilnost i prijaljalje. Pazite na pešake: Usled snega vidljivost je smanjena - obratite posebnu pažnju na najranjivije učesnike u saobraćaju, navodi se u saopštenju.

Ističu da su praznici vreme za porodicu i radost, a ne za žurbu.

-Ne dozvolite da vas žurba spreči u tome - vozite polako i stignite bezbedno tamo gde vas čekaju, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain

STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain