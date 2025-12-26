MUP UPUTIO APEL: Budite oprezni u saobraćaju zbog prazničnih gužvi i snega
UPRAVA saobraćajne policije uputila je apel učesnicima u saobraćaju da pokažu dodatno strpljenje i oprez zbog predstojećih praznika i vikenda kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima uz snežne padavine i poledicu.
U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je Uprava saobraćajne policije izdala savete za bezbednu vožnju u zimskim uslovima.
-Usporite: Na snegu i poledici zaustavni put je znatno duži. Prilagodite brzinu stanju na putu. Držite odstojanje: Klizav kolovoz zahteva više prostora za pravovremenu reakciju. Bez naglih pokreta: Kočite blago i smireno ulazite u krivine kako biste izbegli proklizavanje. Zimska oprema je obavezna: Zimske gume obezbeđuju neophodnu stabilnost i prijaljalje. Pazite na pešake: Usled snega vidljivost je smanjena - obratite posebnu pažnju na najranjivije učesnike u saobraćaju, navodi se u saopštenju.
Ističu da su praznici vreme za porodicu i radost, a ne za žurbu.
-Ne dozvolite da vas žurba spreči u tome - vozite polako i stignite bezbedno tamo gde vas čekaju, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NESTAO MUŠKARAC IZ ČAČKA: Poslednji put viđen na autobiskom stajalištu
25. 12. 2025. u 11:09
TEŠKA NESREĆA KOD MIONICE: Otac i dete životno ugroženi, majka lakše povređena
24. 12. 2025. u 23:15
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)