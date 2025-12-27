BELA KUĆA POTVRDILA: Sastanak Trampa i Zelenskog na Floridi

AMERIČKI predsednik Donald Tramp sastaće se sa Vladimirom Zelenskim u nedelju na Floridi, objavila je Bela kuća. Prema rasporedu američkog lidera, bilateralni razgovori održaće se u 15:00 časova po lokalnom (21:00 po srednjoevropskom vremenu) u Palm Biču. Planirano je da se novinarima dozvoli da prisustvuju događaju.

Foto: Profimedia

Prema pisanju Aksiosa, pozivajući se na Zelenskog, Sjedinjene Države su, kao deo svojih mirovnih predloga, navodno izrazile spremnost da zaključe 15-godišnji sporazum sa Ukrajinom, sa mogućnošću produženja.

Istovremeno, Rojters je, pozivajući se na portparola Evropske komisije, objavio da će Ursula fon der Lajen, predsednik EK, učestvovati u subotu na onlajn sastanku sa Trampom, Zelenskim i evropskim liderima.

Prethodno je Aksios, pozivajući se na ukrajinskog zvaničnika, objavio da Tramp, Zelenski i grupa evropskih lidera nameravaju da održe onlajn sastanak u subotu kako bi razgovarali o pregovorima za rešavanje sukoba u Ukrajini.

Dan ranije, Tramp je rekao da visoko ceni šanse za postizanje sporazuma na predstojećem sastanku sa Zelenskim tokom vikenda. Takođe je napomenuo da su namere kijevskog režima u vezi sa rešavanjem sukoba irelevantne bez njegovog odobrenja. Šef Bele kuće je još istakao da namerava uskoro da razgovara telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i da očekuje da razgovor bude dobar.

