BELA KUĆA POTVRDILA: Sastanak Trampa i Zelenskog na Floridi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp sastaće se sa Vladimirom Zelenskim u nedelju na Floridi, objavila je Bela kuća. Prema rasporedu američkog lidera, bilateralni razgovori održaće se u 15:00 časova po lokalnom (21:00 po srednjoevropskom vremenu) u Palm Biču. Planirano je da se novinarima dozvoli da prisustvuju događaju.
Prema pisanju Aksiosa, pozivajući se na Zelenskog, Sjedinjene Države su, kao deo svojih mirovnih predloga, navodno izrazile spremnost da zaključe 15-godišnji sporazum sa Ukrajinom, sa mogućnošću produženja.
Istovremeno, Rojters je, pozivajući se na portparola Evropske komisije, objavio da će Ursula fon der Lajen, predsednik EK, učestvovati u subotu na onlajn sastanku sa Trampom, Zelenskim i evropskim liderima.
Prethodno je Aksios, pozivajući se na ukrajinskog zvaničnika, objavio da Tramp, Zelenski i grupa evropskih lidera nameravaju da održe onlajn sastanak u subotu kako bi razgovarali o pregovorima za rešavanje sukoba u Ukrajini.
Dan ranije, Tramp je rekao da visoko ceni šanse za postizanje sporazuma na predstojećem sastanku sa Zelenskim tokom vikenda. Takođe je napomenuo da su namere kijevskog režima u vezi sa rešavanjem sukoba irelevantne bez njegovog odobrenja. Šef Bele kuće je još istakao da namerava uskoro da razgovara telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i da očekuje da razgovor bude dobar.
