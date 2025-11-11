ŠAČICA BLOKIRALA VETERINARSKI FAKULTET: A šta je sa većinom koja želi da stvara i da živi, koja želi sigurnu budućnost?
JUČE je objavljena vest da je doneta odluka o obustavi rada Veterinarskog fakulteta u Beogradu.
Odluku je donela neka grupa studenata i to kako je navela pri "glasanju" sa 100 glasova više "za". Obustava nastave, kako su naveli, trajaće dok im se ne ispune postavljeni nekakvi uslovi, a koji kako oni smatraju, nisu ispunjeni.
Profesori Fakulteta u većini su protiv ovakve odluke studenata, ali se po običaju oni u ovom slučaju ništa ne pitaju. Jer je model satanizacije svih onih koji žele mir, rad i funkcionisanje već svima poznat. Široj javnosti, pa i medijima, je jasno, da je ovo još jedna u nizu apsolutnih besmislica, takozvanih studenata.
Mediji, a i svi ostali, više od godinu dana, studente u blokadi nazivaju studentima, jer student nije zanimanje, on je status.Tek posle završetka studija svršeni studenti dobijaju svoje zanimanje, a kada ne studiraju nema ni zanimanja.
Ova blokada nastaje baš u vreme kada država vraća studentima polovinu uplaćenih školarina za prošlu školsku godinu.
Žalosna je sudbina studenata ovog fakulteta koji su na različitim godinama i žele da ga završe, ali kolovođe, kao dobri i poslušni radnici moraju da odrađuju posao za pare koje primaju.
A šta je sa većinom koja želi sigurnu budućnost, da radi sutra za svoju decu, da stvara i živi?
