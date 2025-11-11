POSLE VEDRE NOĆI, JUTARNJA MAGLA I HLADNOĆA: Evo kako nas vreme očekuje sutra
U VEĆEM delu zemlje večeras će biti pretežno vedro i suvo, bez padavina.
Temperatura u večernjim satima kreće se od 7 do 8 stepeni, uz slab južni i jugoistočni vetar koji će povremeno dostići i do 11 kilometara na čas. Vlažnost vazduha je visoka, vidljivost dobra, a nebo uglavnom vedro.
Sutra ujutru Srbiju očekuje hladno vreme sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima i maglom i niskom oblačnošću koja će se ponegde, naročito u Vojvodini i po kotlinama, zadržati i duže tokom prepodneva.
Kako dan bude odmicao, magla će se postepeno povlačiti, pa će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab do umeren i promenljiv.
Najniža temperatura biće od 0 do 7 stepeni, dok će najviša dnevna dostići između 12 i 18 stepeni. U pojedinim mestima, od 8 do 11 stepeni.
I tokom večeri i noći ponovo se očekuje formiranje magle i niske oblačnosti u kotlinama, rečnim dolinama i nizijama.
Od četvrtka do subote meteorolozi najavljuju stabilno vreme, hladna jutra sa slabim mrazem i maglom u nižim predelima, ali uz sunčane i toplije dane. Tek u subotu uveče moguće je postepeno naoblačenje, koje će ponegde doneti slabu, kratkotrajnu kišu.
U nedelju se očekuje naoblačenje i pojave kiše na severu zemlje, a početkom naredne sedmice i u ostalim krajevima Srbije.
