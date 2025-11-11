Društvo

POSLE VEDRE NOĆI, JUTARNJA MAGLA I HLADNOĆA: Evo kako nas vreme očekuje sutra

Jovana Švedić

11. 11. 2025. u 17:45

U VEĆEM delu zemlje večeras će biti pretežno vedro i suvo, bez padavina.

ПОСЛЕ ВЕДРЕ НОЋИ, ЈУТАРЊА МАГЛА И ХЛАДНОЋА: Ево како нас време очекује сутра

Foto: Shutterstock

Temperatura u večernjim satima kreće se od 7 do 8 stepeni, uz slab južni i jugoistočni vetar koji će povremeno dostići i do 11 kilometara na čas. Vlažnost vazduha je visoka, vidljivost dobra, a nebo uglavnom vedro.

Sutra ujutru Srbiju očekuje hladno vreme sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima i maglom i niskom oblačnošću koja će se ponegde, naročito u Vojvodini i po kotlinama, zadržati i duže tokom prepodneva.

Kako dan bude odmicao, magla će se postepeno povlačiti, pa će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab do umeren i promenljiv.

Najniža temperatura biće od 0 do 7 stepeni, dok će najviša dnevna dostići između 12 i 18 stepeni. U pojedinim mestima, od 8 do 11 stepeni.

I tokom večeri i noći ponovo se očekuje formiranje magle i niske oblačnosti u kotlinama, rečnim dolinama i nizijama.

Od četvrtka do subote meteorolozi najavljuju stabilno vreme, hladna jutra sa slabim mrazem i maglom u nižim predelima, ali uz sunčane i toplije dane. Tek u subotu uveče moguće je postepeno naoblačenje, koje će ponegde doneti slabu, kratkotrajnu kišu.

U nedelju se očekuje naoblačenje i pojave kiše na severu zemlje, a početkom naredne sedmice i u ostalim krajevima Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DIGITALNI VOZAČKI DOSIJE STARTUJE SUTRA: Evo koje sve novine donosi vozačima u Srbiji - ovih 10 stavki biće zapisano
Društvo

0 0

DIGITALNI VOZAČKI DOSIJE STARTUJE SUTRA: Evo koje sve novine donosi vozačima u Srbiji - ovih 10 stavki biće zapisano

DIGITALNI vozački dosije počeće da se primenjuje od sutra, 13. novembra. To znači da će svako ko ima nalog na e-Upravi moći da koristi novu uslugu - digitalni vozački dosije sa uvidom u sve počinjene prekršaje i izrečene kaznene mere, ali i da se, bez odlaska u MUP, izjasni ko je upravljao njegovim vozilom u vreme kada je neki prekršaj zabeležen sistemom za automatsko otkrivanje. Šta to konkretno znači i kako se koristi objašnjava načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević.

11. 11. 2025. u 21:22

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!

SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!