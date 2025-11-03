SA PONOSOM NOSI ŠAJKAČU I SRPSKU TROBOJKU: Momak iz Ivanjice na najlepši način pružio podršku Srbima sa KiM (FOTO)
UPRKOS kiši i vetru, Srbi sa KiM nastavljaju svoj put ka Novom Sadu i pešače sa osmesima i u dobrom duhu što se može videti i na fotografijama.
Iako ih danas na putu ka Lazarevcu prati loše vreme, Srbi sa Kosova i Metohije koji su se uputili na veliki narodni skup protiv blokada, svojim primerom pokazuju volju i snagu da istraju na ovom putu i podrže predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju.
Jedan od momaka iz Ivanjice koji zajedno sa svojim sunarodnicima iz Kraljeva, Raške, Gornjeg Milanovca, Lučana i drugih mesta pruža podršku pešacima s KiM i sa njima gazi ka Novom Sadu, ponosno u koloni nosi šajkaču i srpsku trobojku! To je najlepša slika i odgovor blokaderima koji se gnušaju svega srpskog!
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
