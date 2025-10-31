NATAŠA, MAJKA KOJA ČEKA I ČETVRTO DETE: Uz podršku države do prvog doma i podsticaj da živimo u našoj Srbiji
BEOGRAĐANKA poručila da jasni državni programi mladima omogućavaju rešavanje stambenog pitanja.
Nataša Milić (35) iz Beograda majka je troje dece, a na putu je i četvrto. Zahvaljujući državi i Ministarstvu za brigu o porodici i demografiji, odnosno programima za mlade i roditelje, sada njena porodica živi bezbrižno u svom stanu.
- Obraćam se svim porodicama, ne samo kao roditelj, već kao osoba koja je osetila podršku države u ključnom trenutku kada smo kupovali svoj prvi dom. Moja porodica je kroz ove mere uspela da dođe do prvog doma. Procedura nije bila jednostavna. Administrativni procesi su bili teški, zahtevaju vreme, papirologije dosta. Ali uz dobru informisanost i istrajnost stigli smo do cilja - navodi Nataša iz svog novog toplog doma.
Zato, kaže, i želim da ohrabrim sve mlade, posebno majke, da iskoriste ono što im pripada.
- Ove mere nisu priveliga. One su pravo koje postoji samo zbog nas. Mojoj porodici to nije bila samo finansijska podrška već snažni podsticaj i potvrda da, naša odluka da ostanemo ovde i da gradimo život ovde, ima smisla - podvlači mlada majka iz Beograda.
Pomoć države za mlade
Podvlači da joj je drago, a i zahvalna je državi što se prepoznaje koliko je podrška porodici bitna za budućnost Srbije.
- Ranije ovakvih mera nije bilo, a danas postoje jasni programi koji omogućavaju rešavanje stambenog pitanja. Svi znamo da je to jedan od najvećih izazova za mlade porodice. Naravno da ova pomoć ne rešava sve probleme, ali je važan korak koji pravi osetnu razliku u najvažnijem trenutku - navodi Nataša.
