OTVORENO RUSKO ISTORIJSKO DRUŠTVO U SRBIJI: Potvrda bratskih veza i važna politička poruka

Rusko istorijsko društvo, na čijem je čelu Sergej Nariškin direktor Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije, donelo je odluku da osnuje svoje predstavništvo u Srbiji. Aleksandar Vulin postavljen je za predsednika saveta Predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji

- Rusko istorijsko društvo je tačka okupljanja svih onih koji Srbiju vide kao samostalnu, slobodnu i uspravnu, koji Srbiju vide kao državu koja će se bez ikakvih ograda boriti za mirno stvaranje Srpskog sveta i koja će se boriti da bude istinski saveznik Rusije i Kine - rekao je predsednik saveta Predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin na osnivačkoj skupštini Društva u Beogradu, pred prepunom MTS dvoranom.

Naglasio je da oni koji bi da odrede našu budućnost moraju najpre da nam promene prošlost, da pronađu opravdanje za svako zlo, pakost i nasilje koje su nam učinili i koje će nam tek činiti tako što će u prošlosti pronaći opravdanje i da je zato prvi zadatak Ruskog istorijskog društva borba protiv svake revizije istorije i očuvanje istorijske istine o srpskom i ruskom narodu.

- Mi na svoje pretke nemamo razloga da se ljutimo, oni su nas uvek upisali na bolju stranu istorije. Neka se oni drugi, koji nikada nisu bili na boljoj strani istorije, ljute na svoje dedove i očeve ali neka ne pokušavaju da od naših dedova i očeva prave zločince kakvi su oni sami.

Vulin je istakao da mi nismo u sukobu sa svojom prošlošću ali da moramo da se zapitamo jesmo li je dostojni.

- Da li bismo mi, ova generacija, bili podjednako uporni da u vekovima naizgled večnog turskog ropstva ostanemo u zavet svojih predaka, u svoje ime i svoju veru? Da li bismo mi imali snage da podignemo onoliko ustanaka koliko su dizali oni pre nas sa neizvesnim ishodom ali sigurni da će sloboda jednog dana doći? Da li bismo mi imali hrabrosti da uđemo u carinski rat sa čitavom Evropom samo zato da bi samostalno opremali svoju vojsku, čuvali svoju braću i samostalno odlučivali o svojoj spoljnoj politici? Da li bi baš ova generacija imala tu hrabrost da na isti način odgovori na austrougarski ultimatum i sačuva dostojanstvo za generacije koje dolaze?

- Da li bismo mi imali hrabrost da se povlačimo kroz albanske gudure ali se nikada ne predamo? Koliko nas bi izdalo naređenje kao komandant puka na Mačkovom kamenu rođenom sinu da se ne povlači po cenu života? Koliko bi nas imalo hrabrosti da ne potpiše Trojni pakt i da digne ustanak samo zato što preko naše zemlje hoće da prođu tenkovi koji će da ubijaju rusku braću? Koliko bi nas bilo dostojno uspomene na one koji su pod pretnjama sankcijama i bombardovanjem odbili da ne pomažu srpsku braću gde god da žive? Koliko bi nas imalo hrabrosti da odbije ultimatum iz Rambujea? Koliko bi nas bilo dostojno onih koji su koračali pre nas? Koliko bi nas bilo u stanju da raspiše referendum u Republici Srpskoj pa i po cenu da nam uvedu i lične sankcije ili da ih vrate? - rekao je Vulin i dodao da niko od nas ni ne pomisli da njegovo odustajanje može biti neprimećeno u istoriji i sećanju generacija koje tek dolaze iza nas.

Ističući da je ponosan na Srbiju koja nije i neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji Vulin je rekao da samo u ovoj generaciji pragmatizam i mudrost znače napustiti Rusiju i upitao "da nije Rusija opstala svih ovih vekova kao velika i nepobediva zar sumnjate da bi i Srbija opstala? Da Rusija nije stajala svih ovih vekova zar mislite da bi postojala moderna Srbija kakvom je danas poznajemo? Ako Rusija ne pobedi i ne opstane kao jedinstvena i pobednička država zar mislite da će i Srbija opstati kao jedinstvena i pobednička država? Ova jednostavna istina nas podseća da je svaka generacija u istoriji srpskih političara bar jednom imala to veliko i mudro pravo da Rusima kaže "ne" ali je svaka generacija srpskih političara dočekala da od ruskog "da" zavisi njen fizički opstanak. Nemojmo to zaboraviti i nedajmo sebi da ponavljamo takve greške."

Vulin je poručio i da Rusija nema pravo da odustane od borbe za Srbiju. "Znam da Rusija nema pravo da Srbiju prepusti Zapadu, da nema prava da prestane da se bori za Srbiju jer prestane li Rusija da se bori za Srbiju prestaće da se bori za samu sebe."

Patrijarh Porfirije: Otvaranje ovakve institucije u eri istorijskog revizionizma je ključno

Sabrali smo se ovde danas, ne samo da potvrdimo istinsko prijateljstvo i bratske odnose, već da potvrdimo i zapečatimo zavet koji su nam ostavili naši preci i prethodnici, rekao je patrijarh Porfirije obraćajući se okupljenima.

Kako je istakao otvaranje Ruskog istorijskog društva u Srbiji predstavlja potvrdu kontinuirane međusobne duhovne povezanosti naša dva naroda, srpskog i ruskog, koji skladno i srodno žive kroz istoriju i koji će, dodao je, uz Božju pomoć, tako i ubuduće živeti.

On je ocenio da je otvaranje ovakve institucije u eri istorijskog revizionizma "ključno".

"U vremenu strašnog istorijskog revizionizma, čega smo svesni i svi svedoci, kada činjenice naprosto bivaju zanemarene, a interpretacije koje su često tumačenja u skladu sa samoličnim, pojedinačnim interesima, kada su te interpretacije presudne, čini nam se ključna inicijativa osnivanje ovakve ustanove kakva je Rusko istorijsko društvo u Srbiji", rekao je patrijarh.

Izrazio je uverenje da će rad te institucije ne samo unaprediti postojeće duhovne, kulturne i druge veze dva naroda, nego i učiniti sve da istina ne bude robinja u geografskom i kulturnom prostoru.

Mitropolit bački Irinej poručio je da je "Rusko istorijsko društvo mesto posvećeno izučavanju i popularizovanju istorije naših bratskih naroda i naših sestrinskih crkava."