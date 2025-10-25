RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Pašće i do 70 litara kiše - Na udaru ovi delovi Srbije
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije upozorava na veću količinu padavina u južnoj i jugoistočnoj Srbiji 26. i 27. oktobra.
U nedelju posle podne i uveče, ali i u ponedeljak u jutarnjih časova očekuje se veća količina padavina na lokalnom nivou.
Prognozirano je da na lokalnom nivou padne od 20 do 40 mm kiše, a ponegde i do 70 litara po kvadratnom metru, najavljuje RHMZ.
Sutra će tokom celog dana na snazi biti narandžasti meteo-alarm na teritoriji Kosova i Metohije i u jugoistočnoj Srbiji, što ukazuje na opasno vreme.
