RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Pašće i do 70 litara kiše - Na udaru ovi delovi Srbije

В.Н.

25. 10. 2025. u 14:41

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije upozorava na veću količinu padavina u južnoj i jugoistočnoj Srbiji 26. i 27. oktobra.

Foto: Profimedia

U nedelju posle podne i uveče, ali i u ponedeljak u jutarnjih časova očekuje se veća količina padavina na lokalnom nivou.

Prognozirano je da na lokalnom nivou padne od 20 do 40 mm kiše, a ponegde i do 70 litara po kvadratnom metru, najavljuje RHMZ.

Sutra će tokom celog dana na snazi biti narandžasti meteo-alarm na teritoriji Kosova i Metohije i u jugoistočnoj Srbiji, što ukazuje na opasno vreme.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

