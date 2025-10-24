VELIKO SRCE SRPSKIH POLICAJACA: Krenuli na hododžašće od Hrama Svetog Save do Hilanda za decu leptire (VIDEO)
POLICIJSKI službenici Vladimir Penezić, Strahinja Bjelić i Marko Marinković krenuli su na hodočašće kako bi prikupili novac za decu leptire.
Vladimir, Strahinja i Marko, stigli su do Hilandara, ali njihovo hodočašće se tu ne završava.
Hodajući od Hrama Svetog Save na Vračaru, pa do Hilandara, napravili su put ka srcu svakog deteta koje vodi bitku sa bolom, rekli su iz MUP-a Srbije.
"Pošaljite SMS 1 na 3808 i pokažimo da čovečnost još uvek ima snagu da stigne do svetinje", napominju na "Instagram" stranici MUP-a.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
UHAPŠEN MANIJAK IZ RUME NA ZVEZDARI: Oglasio se MUP
22. 10. 2025. u 22:22
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)