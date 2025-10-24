Društvo

VELIKO SRCE SRPSKIH POLICAJACA: Krenuli na hododžašće od Hrama Svetog Save do Hilanda za decu leptire (VIDEO)

В.Н.

24. 10. 2025. u 21:27

POLICIJSKI službenici Vladimir Penezić, Strahinja Bjelić i Marko Marinković krenuli su na hodočašće kako bi prikupili novac za decu leptire.

Foto: Instagram printskrin/MUP

Vladimir, Strahinja i Marko, stigli su do Hilandara, ali njihovo hodočašće se tu ne završava. 

Hodajući od Hrama Svetog Save na Vračaru, pa do Hilandara, napravili su put ka srcu svakog deteta koje vodi bitku sa bolom, rekli su iz MUP-a Srbije.

"Pošaljite SMS 1 na 3808 i pokažimo da čovečnost još uvek ima snagu da stigne do svetinje", napominju na "Instagram" stranici MUP-a.

