PRETEŽNO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 19 STEPENI: Vremenska prognoza za subotu, 25. oktobar

25. 10. 2025. u 00:05

NA severu zemlje tokom većeg dela dana pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom.

ПРЕТЕЖНО ОБЛАЧНО, ТЕМПЕРАТУРА ДО 19 СТЕПЕНИ: Временска прогноза за суботу, 25. октобар

Foto: Tanjug/S.A.

Slab i umeren vetar, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni, a temperatura od četiri do 19 stepeni.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom oko 18 stepeni, dok se tokom noći očekuje naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

Vreme narednih dana

Promenljivo oblačno i hladnije vreme sa kišom i pljuskovima zadržaće se do srede, kada se očekuje stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale.

