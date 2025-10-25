PRETEŽNO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 19 STEPENI: Vremenska prognoza za subotu, 25. oktobar
NA severu zemlje tokom većeg dela dana pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom.
Slab i umeren vetar, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni, a temperatura od četiri do 19 stepeni.
Vreme u Beogradu
Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom oko 18 stepeni, dok se tokom noći očekuje naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.
Vreme narednih dana
Promenljivo oblačno i hladnije vreme sa kišom i pljuskovima zadržaće se do srede, kada se očekuje stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
STIŽE OSVEŽENjE SA PADAVINAMA: Vremenska prognoza do kraja oktobra i za početak novembra
24. 10. 2025. u 17:00
PROMENLjIVO I SVEŽIJE, DO 20 STEPENI: Vremenska prognoza za petak, 24. oktobar
24. 10. 2025. u 00:05
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)