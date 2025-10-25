PRETEŽNO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 19 STEPENI: Vremenska prognoza za subotu, 25. oktobar

NA severu zemlje tokom većeg dela dana pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom.

Slab i umeren vetar, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni, a temperatura od četiri do 19 stepeni.

Vreme u Beogradu

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom oko 18 stepeni, dok se tokom noći očekuje naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

Vreme narednih dana

Promenljivo oblačno i hladnije vreme sa kišom i pljuskovima zadržaće se do srede, kada se očekuje stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale.

