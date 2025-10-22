SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina

U VREMENU kada se sve menja brže nego ikad, jedno ostaje isto — potreba za sigurnom, zdravom i domaćom hranom. Upravo na toj vrednosti počiva tradicija Perutnine Ptuj, kompanije koja već više od 120 godina sa ponosom proizvodi najkvalitetnije sveže pileće meso, sada pod brendom Natur – potpuno proizvedeno u Srbiji.

Foto: Promo

Retke su kompanije koje mogu da se pohvale potpunom kontrolom proizvodnje, ali Perutnina Ptuj jeste jedna od njih. Njihov vertikalno integrisani sistem znači da je ceo proces — od uzgoja pilića, pripreme hrane, obrade i pakovanja mesa — pod njihovim nadzorom.

Sve počinje u srcu vojvođanske ravnice, na farmama koje poštuju najviše standarde za uzgoj i ishranu živine. Hrana za piliće dolazi sa domaćih njiva, bogatih kukuruzom, sojom i pšenicom, čime se obezbeđuje potpuna biološka bezbednost i nutritivna vrednost svakog zalogaja.



Svežina koju možete da osetite

Kada otvorite pakovanje svežeg Natur pilećeg mesa, razlika se vidi — i oseća. Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji pakovanja u modifikovanoj atmosferi (MAP), meso zadržava prirodnu svežinu, miris i boju, bez potrebe za dodatnim konzervansima. Minimalan kontakt sa mesom tokom procesa obrade znači najviši nivo higijene i sigurnosti, dok pažljivo kontrolisani uslovi čuvanja garantuju da kvalitet ostane besprekoran sve do vašeg stola.



Domaće je uvek najbolje

Brend Natur nosi jednostavnu, ali snažnu poruku: „Svi vole domaće. Proizvedeno u Srbiji.“ To nije samo slogan — to je filozofija. U vremenu globalnih brendova i nepoznatog porekla proizvoda, potrošači sve više biraju domaće — ono što dolazi iz njihove zemlje, iz poznatog okruženja, i od proizvođača koji brinu o svakom koraku.





Za one koji brinu o svojoj porodici

Naši najverniji potrošači su žene — menadžeri domaćinstva, koje svakodnevno biraju najkvalitetnije sastojke za svoje porodice. One znaju da kvalitetno meso znači zdrav obrok, više energije i mirnu savest. Za njih, ali i sve koji vode računa o zdravoj i uravnoteženoj ishrani, Perutnina Ptuj nudi sigurnost, pouzdanost i tradiciju koja traje više od jednog veka.

Edukacija i svest o kvalitetu

Kroz aktuelnu kampanju koja traje od 15. oktobra do 30. novembra 2025., Perutnina Ptuj želi da edukuje potrošače o značaju konzumacije pilećeg mesa u svakodnevnoj ishrani, njegovim benefitima, kao i da podseti da domaće ne znači samo blisko — već i provereno, sigurno i vrhunskog kvaliteta. Svi vole domaće, proizvedeno u Srbiji.