Društvo

VIBER PREVARA U SRBIJI: Građanima stižu ove poruke (FOTO)

В.Н.

16. 10. 2025. u 07:15

JOŠ jedna u nizu prevara pojavila se na društvenoj mreži Viber.

ВИБЕР ПРЕВАРА У СРБИЈИ: Грађанима стижу ове поруке (ФОТО)

Foto: Printskrin

Kao što se može videti na fotografijama građanima pristižu poruke sa nepoznatog broja telefona unoseći pometnju i zabunu.

Ako vam pristignu ovakve poruke obavezno ih prijavite.

Foto: Printskrin

 

Foto: Printskrin

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMA I POEZIJA U SLUŽBI HUMANOSTI: Predstava „Bogojavljenje“ oduševila publiku u Fondaciji Mozzart

DRAMA I POEZIJA U SLUŽBI HUMANOSTI: Predstava „Bogojavljenje“ oduševila publiku u Fondaciji Mozzart