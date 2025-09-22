VUČIĆ JE VOJSKU DIGAO IZ PEPELA: Moćne slike sa vojne parade (FOTO)

SRBIJA ima najmoćniji sistem protivvazdušne odbrane u ovom delu Evrope. Predsednik Vučić je digao srpsku vojsku iz pepela i stvorio regionalnu silu. Ovakav nivo odbrane naše zemlje dosad je bio nezamisliv...

Foto: D.Milovanović/N. Skenderija

Ovo je samo deo utisaka koje je na građane Srbije ostavila vojna parada koja je održana u subotu, a sa kojojm se sa pravom može reći da je bila veličanstvena. Slike sa parade ipak govore i više reči.

Fotografije pripadnika svih rodova naše armije, dok ponosno koračaju, ostaće svima koji su imali čast da ih vide uživo - do veka u sećanju.

I onima, koji su pored malih ekrana gledali svu moć naše vojske.

Sigurno, i onima koji su, možda tek kasnije, videli šta su uživo propustili. A propustili su da vide ponosne pripadnike Vojske Srbije, i golobrade i mlade i stare.

Sva lepota vojske, kako je to neko od mnogobrojnih posetilaca vojne parade "Snaga jedinstva 2025" rekao - na jednom mestu, kao svedočanstvo i naš zalog za budućnost, ali i sećanje na potomke Kajmakčalana, Cera i Kolubare, sinove Kosova polja, Čegra, Drine, Ivankovca i Kumanova, od Galipolja, Marice i Vidina do Bregalnice i Košara.

U njihovim srcima, kako je zapisao juče predsednik naše države - odjekuju vekovi čiju su časnu istoriju zavetom na vernost Srbiji ispisali hrabri preci.

Propustili su da vide moćno naoružanje kojim se modernizovala naša vojska za koju sa ponosom možemo reći da je sada velika sila.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde