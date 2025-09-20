SUTRA JE CRVENO SLOVO: Mala Gospojina donosi radost, ali i stroge običaje na ovaj dan

U SRPSKOM narodu 21. septembar ima posebno mesto - tog dana proslavljamo Malu Gospojinu, praznik rođenja Presvete Bogorodice, Majke Gospodnje. To je jedan od najvažnijih Bogorodičnih praznika, dan nade i svetlosti, kada se kroz rođenje Majke Božje otvara put spasenju čovečanstva.

Foto: SPC

Da li se posti na Malu Gospojinu?

Za razliku od velikih postova, Mala Gospojina nije strogi posni praznik. Pravilo je jasno: ako praznik padne u sredu ili petak, posti se na vodi, a u ostale dane trpeza može biti mrsna. Ove godine, kako pada u nedelju, porodice mogu pripremiti bogatu i svečanu gozbu, u duhu praznične radosti.

Običaji i tradicija

Mala Gospojina se uvek vezivala za kraj leta i početak jeseni. Narod je verovao da tog dana priroda počinje da oblači zimsko ruho, pa se iz poštovanja nije radilo u polju niti obavljali teški poslovi.

Poseban deo tradicije jesu i međudnevničke trave, hajdučka trava, kičica, ugaslica, koje žene beru u periodu između Velike i Male Gospojine, verujući u njihovu lekovitost i moć da štite od bolesti.

Mala Gospojina na freskama i u hramovima

Na ikonama i freskama praznik se prikazuje kroz prizor rođenja Bogorodice – Sveta Ana u postelji i mala Marija u kolevci. Jedan od najlepših i najstarijih prikaza čuva se u Kraljevoj crkvi u Studenici, zadužbini kralja Milutina iz kraja 14. veka.

U Srbiji postoje i svetinje posebno posvećene ovom prazniku - Trška crkva i manastir Suvodol. Mnoge porodice upravo Malu Gospojinu obeležavaju i kao krsnu slavu, dok se u gradovima i selima organizuju vašari, sabori i narodne svečanosti.

Duh praznika

Mala Gospojina u sebi nosi simboliku porodične radosti i zahvalnosti Majci Božjoj. To je trenutak kada se okupljamo za trpezom, kada se slavi život i novi početak, ali i dan kada se poštuje prirodni ritam i ne diraju teški poslovi.

U narodu se veruje da onako kako dočekamo Malu Gospojinu, takva će nam biti i jesen. Zato ovaj praznik i danas ostaje podsetnik da zastanemo, zahvalimo i obeležimo ga sa poštovanjem.

(Ona.rs)