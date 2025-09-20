SUTRA JE CRVENO SLOVO: Mala Gospojina donosi radost, ali i stroge običaje na ovaj dan
U SRPSKOM narodu 21. septembar ima posebno mesto - tog dana proslavljamo Malu Gospojinu, praznik rođenja Presvete Bogorodice, Majke Gospodnje. To je jedan od najvažnijih Bogorodičnih praznika, dan nade i svetlosti, kada se kroz rođenje Majke Božje otvara put spasenju čovečanstva.
Da li se posti na Malu Gospojinu?
Za razliku od velikih postova, Mala Gospojina nije strogi posni praznik. Pravilo je jasno: ako praznik padne u sredu ili petak, posti se na vodi, a u ostale dane trpeza može biti mrsna. Ove godine, kako pada u nedelju, porodice mogu pripremiti bogatu i svečanu gozbu, u duhu praznične radosti.
Običaji i tradicija
Mala Gospojina se uvek vezivala za kraj leta i početak jeseni. Narod je verovao da tog dana priroda počinje da oblači zimsko ruho, pa se iz poštovanja nije radilo u polju niti obavljali teški poslovi.
Poseban deo tradicije jesu i međudnevničke trave, hajdučka trava, kičica, ugaslica, koje žene beru u periodu između Velike i Male Gospojine, verujući u njihovu lekovitost i moć da štite od bolesti.
Mala Gospojina na freskama i u hramovima
Na ikonama i freskama praznik se prikazuje kroz prizor rođenja Bogorodice – Sveta Ana u postelji i mala Marija u kolevci. Jedan od najlepših i najstarijih prikaza čuva se u Kraljevoj crkvi u Studenici, zadužbini kralja Milutina iz kraja 14. veka.
U Srbiji postoje i svetinje posebno posvećene ovom prazniku - Trška crkva i manastir Suvodol. Mnoge porodice upravo Malu Gospojinu obeležavaju i kao krsnu slavu, dok se u gradovima i selima organizuju vašari, sabori i narodne svečanosti.
Duh praznika
Mala Gospojina u sebi nosi simboliku porodične radosti i zahvalnosti Majci Božjoj. To je trenutak kada se okupljamo za trpezom, kada se slavi život i novi početak, ali i dan kada se poštuje prirodni ritam i ne diraju teški poslovi.
U narodu se veruje da onako kako dočekamo Malu Gospojinu, takva će nam biti i jesen. Zato ovaj praznik i danas ostaje podsetnik da zastanemo, zahvalimo i obeležimo ga sa poštovanjem.
(Ona.rs)
