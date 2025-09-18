Društvo

SPREČENA TRAGEDIJA NA GAZVODAMA: Mladić pokušao sam sebi da oduzme život

В. Н.

18. 09. 2025. u 22:47

NA jezeru Gazivode danas u popodnevnim časovima odigrala se prava drama kada je policija sprečila pokušaj samoubistva muškarca (26).

СПРЕЧЕНА ТРАГЕДИЈА НА ГАЗВОДАМА: Младић покушао сам себи да одузме живот

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Oko 17:00 časova policiji je prijavljeno da se on u teškom psihičkom stanju uputio ka jezeru sa namerom da sebi oduzme život. Brza reakcija i profesionalnost službenika OKP-a, Policijske uprave Novi Pazar bili su presudni. Pripadnici Odeljenja kriminalističke policije započeli su razgovor sa očajnim muškarcem i uspeli da ga smire i ubede da odustane od namere.

Na terenu su, pored kriminalističke policije, bili angažovani i pripadnici Interventne jedinice, saobraćajne policije, kao i ekipa Hitne pomoći, koja je bila spremna da pruži medicinsku intervenciju.

Mladić je nakon toga sproveden u službene prostorije policije gde mu je obezbeđena dodatna psihološka podrška.

Ovaj slučaj još jednom je pokazao da policija Novog Pazara, uz podršku drugih službi, deluje brzo, odgovorno i sa velikom dozom humanosti. Zahvaljujući njihovoj prisebnosti i posvećenosti, sprečena je tragedija i spašen je jedan ljudski život, prenosi SandžakDanas.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!