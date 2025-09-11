BOŠNJACI FALSIFIKUJU I ROĐENDAN POVELJE KULINA BANA: Na današnji dan, pre 836 godina, napisan najstariji spomenik srpske pismenosti

NA današnji dan, na praznik Usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, navrašava se tačno 836 godina otkako je napisan najstariji spomenik srpske pismenosti - Povelja Kulina bana.

Foto: Printskrin

Dokument koji je ovaj bosanski vladar uputio dubrovačkom knezu Krvašu Gervasiju stvoren je upravo na veliki hrišćanski praznik koji se po starom julijanskom kalendaru obeležavao 29. avgusta, a po novom "pada" 11. septembra.

Iako je Povelja Kulina bana pisana ćirilicom, zvanično Sarajevo je, kao što su "Novosi" nedavno pisale, prisvaja i predstalja kao - temelj bosanske državnosti. A bošnjački zvaničnici "rođendan" ovog dokumenta obeležavaju svake godine na pogrešan datum - 29. avgusta i tada upriliče neki događaj kako bi obeležili godišnjicu stvaranja Povelje. Ove godine su otišli korak dalje, pa su prepis dokumenta poslali kanadskim bibliotekama i institutima predstavljajući ga kao bosanski spomenik kulture, a kanadski Institut za istraživanje genocida saopštio je da je to "najbolje sredstvo borbe protiv onih koji osporavaju državnost BiH i postojanje bosanskog jezika".

Zvanične institucije - ćute IAKO stručna javnost poziva zvanične državne institucije da odlučno reaguju na falsifikovanje činjenica i prisvajanje srpskog kulturnog nasleđa - to se nije dogodilo. Nijedna institucija nije reagovala, a Sreto Tanasić podseća da zakoni o jeziku i pismu u Srbiji i Republici Srpskoj izričito navode obavezu čuvanja srpske pisane baštine od falsifikata i prisvajanja. - Moraju su mnogo odgovornije negovati svest i znanje o srpskoj pisanoj baštini i angažovati kompetentni naučnici da u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti o tome redovno govore i pišu - smatra Tanasić.

Međutim, lingvisti ističu da falsifikatori iz Sarajeva, koji uporno hoće da ukradu Povelju, o njoj ne znaju mnogo, pa čak ni to kada je nastala. Tako prof. dr Sreto Tnasić, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika, upozorava da Bošnjaci svake godine, 29. avgusta, obnavljaju svojatanje ovog dokumenta, tobože na dan njenog nastanka.

- Na dokumentu piše da je napisan tog avgusta, ali piše i da je to bilo na Usekovanje glave Jovana Krstitelja, i to ne "pada" nikako 29. avgusta, nego po novom, današnjem kalendaru, taj crkveni praznik se obeležava 11. septembra - pojašnjava naš sagovornik. - Možda je to neki drugi Kulin. Eto koliko su oni svoji na svome.

On ističe da je Povelja napisana na srpskom i latinskom jeziku, ćirilicom koja je u to vreme bila zvanično pismo srpskog jezika u srednjovekovnoj Bosni.

Tanasić podseća i da Povelja počinje rečima "U ime Oca i Sina i Svetog Duha", a tako je Kulin ban i završava - prizivanjem Boga i držeći sveto Jevanđelje: "Tako mi Bože pomagaj i sije /ovo/ sveto Jevanđelje".

- To je formula koju poznaju i drugi srpski pisani spomenici tog perioda - na istočnohrišćanskim duhovnim temeljima na kojima je izgrađivan srpski kulturni obrazac - kaže ovaj naučnik.

Naš sagovornik navodi da je srednjovekovna Bosna, prema svemu što je nauka dosad našla, nesporno zemlja srpskog naroda i srpskog jezika, a takva je bila i kao država, pa je logično da je i Kulinova povelja, nastala u takvoj istorijskoj realnosti, spomenik srpske istorije, prava, diplomatije, jezika i kulture.