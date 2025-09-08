NEVREME STIŽE U SRBIJU: Ovih pet delova zemlje biće prvi na udaru

PONEDELjAK i utorak doneće Srbiji i sunce i oblake.

FOTO: Novosti

U ponedeljak poslepodne na jugozapadu Srbije biće lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Biće uslova za grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Najveća verovatnoća padavina i nepogoda očekuje se u Zlatiborskom okrugu, na Pešteru, na području Golije, Raške i u pograničnom delu sa Crnom Gorom.

Maksimalna temperatura biće danas od 28 do 32, u Beogradu do 30 stepeni, a u utorak i u sredu od 30 do 34 stepena.

Dakle, sve do srede Srbija će biti pod uticajem vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike.

U sredu se očekuje povećanje oblačnosti i to će biti uvod u promenu vremena. Već uveče i tokom noći u zapadnim i severozapdnim, a u četvrtak i u ostalim predelima očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i krakotrajne grmljavinske nepogode.

Iako će doći do prolazne promene vremena, temperatura će biti tek u manjem padu, nakon čega će nastupiti stabilizacija, a letnje vreme zadržalo bi se bar do sredine septembra.

Maksimalna temperatura narednog petka biće od 27 do 29 stepeni, u subotu oko 30 stepeni, potom u nedelju u manjem padu.

(Telegraf)