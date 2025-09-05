DAMJAN I TOMICA NAJBOLJI NA SVETU: Naši đaci briljirali i na olimpijadi iz geografije i ekologije

U VREMENU kada se uspeh meri lajkovima, a pažnja traje svega nekoliko sekundi, dva izuzetna srednjoškolca dokazala su da znanje, upornost i strast prema učenju i te kako imaju vrednost. Učenik prvog razreda Gimnazije u Užicu Damjan Ćuk, apsolutni je pobednik Geografske juniorske olimpijade i osvajač zlatne medalje, a Tomica Đurđević, maturant Gimnazije u Valjevu zlatni laureat na Olimpijadi iz održivog razvoja i zaštite životne sredine, koje su održane prošle nedelje u Beogradu. Ovi sjajni momci pokazali su da su mladi umovi spremni da pomeraju granice - i to u konkurenciji najboljih iz zemlje i sveta.

Foto: Privatna arhiva

Njihov uspeh nije samo rezultat znanja, već kombinacija istrajnosti, radoznalosti i rada koji traje mesecima, pa i godinama. Da podvig bude još veći, Damjan je u junu ove godine osvojio i drugo mesto u Litvaniji na Evropskoj geografskoj olimpijadi u kategoriji juniora, što ga svrstava među najbolje mlade geografe planete. S druge strane, Tomica je u izuzetno jakoj konkurenciji briljirao znanjem o savremenim ekološkim izazovima, održivim rešenjima i zaštiti prirode.

- Na takmičenju smo imali zadatak da napišemo esej na zadatu temu, zatim terenski rad, a zatim i praktični deo - priča Damjan. - Teren je bio u Košutnjaku, išli smo od severa do juga i na određenim tačkama smo dibijali zadatke koje treba da rešimo. Po povratku, odgovarali smo po sećanju na pitanja koja se odnose na satelitske snimke. Najteži je bio praktični deo. Trebalo je da napravimo tabele po različitim kriterijumima, koji su se odnosili na zemlje sa kojima se graničimo.

Damjan navodi da su mu najveća konkurencija bili takmičari iz Rumunije i Belorusije. Osim znanja iz geografije, potrebno je poznavanje matematike i fizike. Veliku zahvalnost, Damjan duguje profesorki geografije iz osnovne škole Stevki Žunić.

- Tema mog rada "Zelena tranzicija, put ka održivoj budućnosti" bila su proizvodnja i odlaganje otpada, kao i globalno zagrevanje - kaže Tomica. - U anketi je učestvovalo 165 mladih, od 16 do 24 godine, a cilj je bio utvrditi da li su oni svesni globalnih problema. Rezultati su pokazali da je 60 odsto ispitanika svesno i zabrinuto. Takođe, čak 75 odsto mladih smatra da neka njihova akcija ne bi dovela do promena.

Ko su sve nagrađeni SREBRO na Geografskoj olimpijadi pripalo je Iliji Hadži Puriću, Aleksi Tomiću i Vanji Gajin, a bronza Koči Krstiću. Vicešampioni iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja su Pavle Macanović, Vojin i Vladimir Malić, a Gabrijel Lalić je osvojio bronzu. Na Internacionalnoj konferenciji mladih naučnika iz društvenih nauka srebrnu medalju su dobili Petar Tolimir iz geografije, Aleksandar Jevtović iz istorije, Elena Vitomir iz psihologije, dok je Dunja Kostić osvojila bronzanu medalju iz istorije.

Za olimpijadu se pripremao dva meseca, a najviše je strepeo od vršnjaka iz Slovenije, koji su odlični u ovoj oblasti.

Regionalni centar za talente "Nikola Tesla", pored pomenuta dva takmičenja, bio je domaćin i Internacionalne konferencije mladih naučnika društvenih nauka. Naši đaci osvojili su čak 13 medalja u izuzetno jakoj konkurenciji. U znanju se nadmetalo 187 mladih, uzrasta 14 do 19 godina, iz 21 zemlje iz celog sveta.