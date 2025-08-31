Društvo

JA VOLIM MOJU SRBIJU: Mališani na skupovima protiv blokada kredom ispisivali prelepe poruke

D.K.

31. 08. 2025. u 22:52

NAJMLAĐI građani danas su širom Srbije dočekivali građane na skupovima protiv blokada.

ЈА ВОЛИМ МОЈУ СРБИЈУ: Малишани на скуповима против блокада кредом исписивали прелепе поруке

FOTO: Novosti

Ostavljali su poruke mira i crteže ljubavi na ulicama gradova i sela širom naše države.

