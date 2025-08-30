NEVREME SE NADVILO NAD SRBIJOM: Evo kako će se večeras kretati - veliki rizik od grada i nepogoda (RADARSKI SNIMCI)
U SRBIJI će do kraja dana i tokom noći biti promenljivo oblačno i sparno, uz moguću pojavu kiše. RHMZ upozorava i da se mestimično očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno i izraženije nepogode uz grad. Najveći rizik od grada večeras postoji u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije.
Prema prognozi RHMZ, duvaće južni i jugoistočni vetar u slabljenju, posle podne i uveče u skretanju na slab i umeren, a u zoni pljuskova kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni.
- Najviša temperatura od 26 na zapadu do 34 stepena u istočnoj i južnoj Srbiji - najavili su.
Kretanje nevremena iz sata u sat
Kako se na radarskim snimcima, na sajtu Vreme radar, može videti, tokom noći kiša će se premeštati po celoj zemlji.
Sutra, rano ujutru, tačniji oko 6 časova velikom količinom padavina biće zahvaćena maltene cela zemlja, a kiša će padati sve do pred veče.
Vreme narednih dana
Sutra se, javlja RHMZ, očekuje promenljivo do pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
- Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša od 22 do 27 - dodaju.
Početkom septembra uglavnom sunčano i toplo, dok će novo jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima stići u utorak uveče na severozapad, a u noći ka sredi i tokom srede i u ostale krajeve Srbije.
RHMZ je zbog pljuskova i grmljavine, ali i mogućnosti od lokalne pojave grada izdao upozorenje.
- Pljuskovi i grmljavine, koji se na području Srbije očekuju danas i sutra, 30. i 31. avgusta, lokalno će biti izraženiji, dok je rizik od pojave grada moguć danas u jugozapadnoj i južnoj Srbiji - napominju.
Početkom sedmice ponovo suvo i toplije, a onda...
I meteorolog amater Marko Čubrilo istakao je da nas sutra očekuje osetno svežije vreme, promenljivo oblačno i nestabilno uz povremenu kišu ili pljusak uglavnom na istoku i severu regiona.
- Duvaće severozapadni vetar i bura duž Jadrana. Dnevni maksimum i osetnijem padu nad celim regionom i trebao bi se kretati od 19 do 25 stepeni Celzijusa - najavio je Čubrilo.
Kako je istakao, početkom naredne sedmice biće suvo i ponovo toplije, pa se u utorak maksimumi mogu kretati od 26 do 31 stepen.
Jačanje anticiklona od 5. septembra
- U toku noći ka sredi i u sredu tokom dana očekuje se prolazno naoblačenje uz lokalne pljuskove, osveženje i pojačan severozapadni vetar. U sredu svežije uz maksimume od 20 do 26 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo.
Od 5. septembra, prema prognozi Čubrila, računa se na jačanje anticiklona uz stabilizaciju i otopljenje i uslediće duži topao period uglavnom bez padavina.
- Neće više biti velikih letnjih vrućina, ali će temperature biti malo iznad proseka i maksimumi bi se trebali kretati od 27 do 32 stepena Celzijusa. Promena vremena je moguća prema sredini meseca - zaključio je.
(Blic)
