SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 21:30

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- U toku večeri i noći najpre na severu, a zatim u zapadnim, centralnim i delom istočnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom, ponegde uz pojačan severozapadni vetar.

I na području grada Beograda u toku noći naoblačenje, a rano ujutro moguća je slaba kiša.

JOŠ SUTRA PONEGDE KRATKOTRAJNA KIŠA.

NAREDNE SEDMICE POSTEPENO TOPLIJE.

U nedelju (24.08.) na krajnjem severu pretežno sunčano.

U ostalim krajevima ujutro i pre podne prolazno naoblačenje, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne razvedravanje.

Vetar slab i umeren, na istoku i jugoistoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od 9 do 15 °S, a najviša od 22 do 26 °S.

U toku noći ka ponedeljku na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša i pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom.

Od ponedeljka do petka (25-29.08.) pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima povremeno uz promenljivu oblačnost, koja u ponedeljak (25.08.) na jugozapadu i jugu može usloviti izolovanu pojavu kratkotrajnog pljuska s grmljavinom.

Biće i sve toplije, od srede (27.08.) maksimalne temperature ponovo iznad 30 °S, a najtopliji dan biće petak (29.08.), kada se očekuje preko 35 °S.

Narednog vikenda (30-31.08.) temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti toplo, a kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se mestimično očekuju u subotu (30.08.). - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

