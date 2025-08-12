Društvo

"U SLOZI I BRATSKOJ LJUBAVI" Patrijarh Porfirije proveo prijatno popodne sa Dodikom na Jahorini (VIDEO)

В.Н.

12. 08. 2025. u 07:42

NjEGOVA svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je da je proveo prijatno popodne sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom na obroncima planine Jahorine.

Foto: Fejsbuk printskrin

"Deliti plodove Bogom darovane prirode sa dragim prijateljima, u slozi i bratskoj ljubavi veliki je blagoslov Božiji", naveo je srpski patrijarh na svom Instagram profilu.

On je noćas na Instagramu objavio i video-snimak kako bere borovnice sa Miloradom Dodikom na Jahorini.

Patrijarh je dodao "da se moli svemilostivom Gospodu da sloga, mir i ljubav zavladaju u srcima svih nas".
 

(Tanjug)

