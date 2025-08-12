"U SLOZI I BRATSKOJ LJUBAVI" Patrijarh Porfirije proveo prijatno popodne sa Dodikom na Jahorini (VIDEO)

NjEGOVA svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je da je proveo prijatno popodne sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom na obroncima planine Jahorine.

Foto: Fejsbuk printskrin

"Deliti plodove Bogom darovane prirode sa dragim prijateljima, u slozi i bratskoj ljubavi veliki je blagoslov Božiji", naveo je srpski patrijarh na svom Instagram profilu.

On je noćas na Instagramu objavio i video-snimak kako bere borovnice sa Miloradom Dodikom na Jahorini.

Patrijarh je dodao "da se moli svemilostivom Gospodu da sloga, mir i ljubav zavladaju u srcima svih nas".



(Tanjug)