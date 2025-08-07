UPOZORELJE POLICIJE GRAĐANIMA: Uklanja se avio-bomba teška pola tone

PRIPADNICI Sektora za vanredne situacije MUP Srbije, u subotu, 9. avgusta 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe.

Reč je o bombi britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova, na gradilištu „Beograda na vodi“. Pronađena avio-bomba teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 220 kilograma.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane u okolini gradilišta „Beograda na vodi“, kod Tržnog centra „Galerija“ i zgrada u delovima ulica: Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića) i Bulevara Vudroa Vilsona (na delu od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da u subotu, 9. avgusta, u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove. Ukoliko to nije izvodljivo, preporuka je da otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora. Sam početak akcije uklanjanja avio-bombe predviđen je za 7 časova.

Takođe, preporučuje se građanima iz Ulice Nikolaja Kravcova i Bulevara Vudroa Vilsona (od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića) da uklone svoja parkirana vozila najkasnije do petka 8. avgusta, do 22 časa. U suprotnom, vozila će biti premeštena na parkinge na Slaviji i Starom Sajmištu.

Lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vreme obezbeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi, kao i da prate aktuelne informacije putem sredstava javnog informisanja, kako bi postupak uklanjanja i uništavanja bombe protekao bezbedno i u najkraćem mogućem roku.

