UPOZORELJE POLICIJE GRAĐANIMA: Uklanja se avio-bomba teška pola tone
PRIPADNICI Sektora za vanredne situacije MUP Srbije, u subotu, 9. avgusta 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe.
Reč je o bombi britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova, na gradilištu „Beograda na vodi“. Pronađena avio-bomba teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 220 kilograma.
Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane u okolini gradilišta „Beograda na vodi“, kod Tržnog centra „Galerija“ i zgrada u delovima ulica: Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića) i Bulevara Vudroa Vilsona (na delu od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da u subotu, 9. avgusta, u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove. Ukoliko to nije izvodljivo, preporuka je da otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora. Sam početak akcije uklanjanja avio-bombe predviđen je za 7 časova.
Takođe, preporučuje se građanima iz Ulice Nikolaja Kravcova i Bulevara Vudroa Vilsona (od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića) da uklone svoja parkirana vozila najkasnije do petka 8. avgusta, do 22 časa. U suprotnom, vozila će biti premeštena na parkinge na Slaviji i Starom Sajmištu.
Lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vreme obezbeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi, kao i da prate aktuelne informacije putem sredstava javnog informisanja, kako bi postupak uklanjanja i uništavanja bombe protekao bezbedno i u najkraćem mogućem roku.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)