SPREMITE SE, STIŽE NEVREME Hitno se oglasio RHMZ: U ovim delovima Srbije pljuskovi sa grmljavinom (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- NEDELjA, 20.07.2025. u 14:20 h

U naredna 2 časa slabljenje, a zatim i postepen prestanak kiše u istočnoj Srbiji. Istovremeno, na jugozapadu zemlje jačanje grmljavinskih razvoja, pa se očekuje češća pojava pljuskova i grmljavina.

Danas (20.07.) promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Slab i umeren južni i jugozapadni vetar će posle podne biti u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 32 do 36 °S.

SLEDEĆE SEDMICE NOVI TOPLOTNI TALAS - NAJTOPLIJE OD PONEDELjKA DO SUBOTE (21 - 26.07.) NA JUGU I ISTOKU SRBIJE

Naredne sedmice očekuje se novi toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlje, u periodu od ponedeljka (21.07.) do subote (26.07.), kada se očekuju temperature od 35 do 40 °S, a u petak (25.07.) lokalno i do 42 °S. U severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji u utorak i sredu temperatura u manjem padu, ali će se i dalje zadržati toplo (od 30 do 35 °S).

Uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom, očekuje se u utorak (22.07.) na severu Srbije, a kao retka pojava, moguća je i u planinskim predelima na jugozapadu zemlje.

Izraženiji pad temperature uz padavine u svim regionima prognozira se tek krajem naredne sedmice. - stoji na sajtu RHMZ.

