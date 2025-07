NAŠ "SUP" LETI U HAMBURG: Studenti mašinstva konstruisali letelicu kojom će se predstaviti na prestižnom takmičenju

STUDENTSKI tim "Beoavia" sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na međunarodnom takmičenju New Flying Competition 2025, koje će se održati u avgustu u Hamburgu predstaviće bespilotnu letelicu SUP, projektovanu u skladu sa zahtevima visokih standarda avio-industrije. Vazduhoplov je rezultat višemesečnog rada i posvećenosti više od 70 studenata, okupljenih s ciljem razvoja inovativnog rešenja u savremenom vazduhoplovstvu.

foto: Beaovia

Letelica je konstruisana kao lagana, potpuno karbonska platforma sa niskopoloženim krilima, V-repom i uvlačećim stajnim trapom tipa tricikl. Ove karakteristike omogućavaju optimalnu aerodinamičku efikasnost i visoke performanse u letu.

Sa rasponom krila od 3,5 metara i maksimalnom brzinom od 41 metar u sekundi, SUP se ističe izuzetnom manevarskom sposobnošću i izdržljivošću u letu, što je od ključnog značaja za izazove koje postavlja ovo međunarodno takmičenje.

- Dobila je ime po Beloglavom supu, retkoj vrsti orla lešinara koji je nastanjen i u našem regionu - objašnjava Tara Livaja, koordinator - Prilagođena je za dva glavna izazova: manevarski i let izdržljivosti. Među zahtevima koje treba da savlada su "horizontalna osmica", manevar sa 3G opterećenjem, jedrenje, kao i let na minimalnoj i maksimalnoj brzini. Pri tome, mora da ponese teret minimalne mase jednog kilogram, zbog čega treba da zadovolji i aspekte kao što su masa i zapremina tereta, a to podrazumeva i pažljivo planiranje oblika samog tereta.

INOVATIVNI PROJEKTI "BEOAVIA" je neprofitno studentsko udruženje posvećeno razvoju bespilotnih letelica i raketa. Osnovano 2017. godine, udruženje okuplja studente različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji zajedno rade na inovativnim projektima. "Beoavia" je jedini predstavnik Srbije na međunarodnim vazduhoplovnim takmičenjima i bavi se istraživanjem, projektovanjem i proizvodnjom bespilotnih letelica i raketa za ista.

Za tim "Beoavia", prestižno međunarodno takmičenje je prilika da prikažu znanje, veštine i posvećenost srpskih studenata na globalnoj vazduhoplovnoj sceni. Ovo je njihov treći uzastopni nastup, a prethodni projekti OSA i KOS ostvarili su zapažen uspeh. Letelica OSA osvojio je treće mesto u konkurenciji od 50 timova iz celog sveta.

- Ovaj projekat nije samo rezultat inženjerskog znanja, već i iskrene strasti, zajedništva i želje da pomeramo granice onoga što studenti u Srbiji mogu da postignu - kaže Daniel Sojčić, koordinator projekta. - Radimo ovo jer verujemo u znanje, timski rad i u to da mladi ljudi mogu da menjaju svet, počevši od neba iznad nas.

Pripreme za takmičenje uključuju višemesečni razvoj koncepta, testiranje i optimizaciju dizajna, kao i simulacije različitih letnih režima. Projekat okuplja studente različitih tehničkih i prirodno-matematičkih usmerenja, koji svojim znanjem i entuzijazmom aktivno doprinose svakom segmentu razvoja.