SUBVENCIJE I TOKOM LETA: Studenti u domovima po regeresiranim cenama

ZA razliku od prethodnih godina, tokom letnjeg raspusta od 15. jula do 20. avgusta, studenti će moći da borave u studentskim domovima po subvenicionisanim cenama smešataja i ishrane, ukoliko pribave potvrdu fakulteta. Vlada Srbije je, početkom jula, izmenila postojeći pravilnik, po kome u po oknčanju letnjeg semestra, studenti koji ostaju u domu plaćaju ekonomsku cenu.

Foto Z. Jovanović

Dosadašnja praksa je bila da, prema rešenju Ministarstva prosvete Vlada Srbije regresira cenu smeštaja do 5. jula (odnosno do 15. jula uz odgovarajuću potvrdu visokoškolske ustanove) i od 21. avgusta. U periodu od 6. jula do 20. avgusta studenti plaćaju pun, odnosno, neregresiran iznos stanarine. Kako bi se studentima u što većoj meri omogućilo da nadoknade propuštena predavanja i ispitne rokove u tekućoj školskoj godini ovaj rok je produžen.

CENOVNIK U zavisnosti od kategorije doma i broja kreveta u sobi cena smeštaja po subvenicionsianim cenama se kreće od 1.300 do 3.190 dinara, dok za tri obroka dnevno treba izdvojiti 266 dinara. "Kirija" po ekonomskim cenama iznosi od 9.500 do 14.750 dinara, dok su doručak, ručak i večera - 1.020 dinara.

- Da bi se studentu obračunala budžetska cena smeštaja i ishrane, potrebno je da dostavi potvrdu sa visokoškolske ustanove kojom se dokazuje da ima fakultetske obaveze (nastavu i ispitne rokove) u periodu od 15. jula do 20. avgusta. Budžetske cene smeštaja obračunavaće se prema datumu sa potvrde - navodi se u zaključku Vlade Srbije.

Ustanova Studentski centar "Beograd" donela je odluku da i u školskoj 2024/2025. godini, korisnicima budžetskog smeštaja koji nemaju potvrde visokoškolskih ustanova, umanji neregresirani deo cene smeštaja u periodu jul-avgust za 10 odsto.

Korisnici budžetskog smeštaja, koji ne žele da zadrže svoje mesto u domu, mogu da se isele iz svojih soba najkasnije do 20. jula, uz obaveznu najavu referentu doma ukoliko žele da se krajem avgusta ponovo usele u neki od studentskih domova. Dežurni restorani biće u Beogradu biće "Studentski grad", "Karaburma" i "Voždovac".