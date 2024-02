HOĆE LI NAM MART DONETI KOJU PAHULJU SNEGA? Najtopliji februar ikada na izmaku, evo šta možemo očekivati u narednim danima

OVOGODIŠNjI februar biće najtopliji otkad se vrše merenja u Srbiji. Temperature su prelazile i 20°C, a najviša je dostigla 23°C. Ipak, nije oboren apsolutni rekord, ali je srednja februarska temperatura bila najviša ikada.

Do kraja meseca ostala su samo još dva dana. Nastavlja se natprosečno toplo vreme, uz temperature sutra od 15 do 20°C, a koji stepen svežije biće u četvrtak. U četvrtak se očekuje i više oblačnosti, a kiša će biti rezervisana za južni deo zemlje, dok se u petak očekuje i u ostalim predelima, osim na severu Srbije.

Maksimalna temperatura u petak biće od 12°C na jugu do 18°C na severu Srbije, u Beogradu do 17°C.

Slična temperatura očekuje se i prvog dana vikenda.

Drugi dan vikenda doneće ponovo veoma toplo vreme, uz temperature i iznad 20°C, u Podrinju i u Kolubarskom okrugu i do 22°C. Očekuje se i pretežno sunčano.

Inače, sve do kraja sedmice u Srbiji će duvati pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama jak, na jugu Banata i sa olujnim udarima do 100 km/h. Najvetrovitije biće u petak i košava će tada biti najjačeg intenziteta.

Inače, sam kraj februara i početak marta doneće Srbiju snažnu aktivnost ciklona sa centralnog Mediterana, zbog čega se i očekuje veoma izražena južna strujanja, uz prisustvo pustinjskog peska iz Sahare.

Dakle, nakon ekstremno toplog kraja februara i samog početka marta, oko 4. marta u Srbiji se očekuje blago zahlađenje. Južni vetar biće u skretanju na severni, a sa severa se očekuje i prodor svežije vazdušne mase, povremeno sa kišom.

Maksimalna temperatura biće u padu na vrednosti oko 10°C.

Potom se od 6. do 10. marta očekuje uglavnom suvo, ali i prohladno vreme, ujutro ponegde uz pojavu slabog mraza.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14°C, u Beogradu od 10 do 12°C.

U periodu od 10. marta do sredine meseca očekuje se vreme bez veće promene vremena i bez nekih ekstremnih pojava, navodi Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Dakle, ono što je i dalje sigurno da Srbiju ni narednih desetak dana ne očekuje značajnija zahlađenja, niti će biti snega u nizijama, a snega u neznatnim kloličinama može biti samo na višim planinama početkom sledeće sedmice, ali kako se ne očekuju značajnije padavine, alarmantna situacija sa snegom na planinama neće se bitnije poboljšati.

Iako je ove godine proleće pročelo znatno ranije, zimu ne treba u potpunosti otpisati, jer iako i dalje nema na vidiku nekog ozbilnijeg zahlađenja, to ne znači da ga možda neće biti u drugoj polovini marta ili u aprilu. Podsetimo, prošlogodišnji april doneo je delovima Srbije rekordni sneg za taj mesec i veoma hladno vreme, a mraz može predstavljati opasnost kao pojava i narednih mesec i po dana. Ako dođe do njegove pojave, on bi mogao veoma nepovoljno da utiče na poljoprivredne i ratarske kulture, a svedoci smo toga da se vegetacija već uveliko pokrenula i to dosta ranije.

Ni pojava snega u martu i aprilu ne bi bila poželjna, s obzirom na to da je u tom delu godine sneg veoma mokar, težak i vlažan i mogao bi značajno da ošteti vegetaciju.

